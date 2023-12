Marmilla, Trexenta e Sarcidano pronti a mobilitarsi contro le scorie 

Scorie nucleari? La prospettiva di ritrovarsi come vicino di terreno il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi preoccupa agricoltori e allevatori le cui attività ricadono nelle otto aree dell’Isola della Sardegna inserite nella lista diffusa dal ministero dell'Ambiente.

Il mondo agropastorale della Marmilla, già impegnato nella lotta contro le ambizioni degli speculatori del mercato energetico, si mobilita: «Portare scorie qui è un’idea assurda», sentenzia Nemesio Cotza, agricoltore di Setzu . «I nostri terreni sono destinati al 90 per cento a produzioni alimentari e pascolo. La fragilità di questi territori e i rischi per la salute umana vanno fatti presenti nelle sedi opportune». Mauro Peddio, allevatore, concorda: «Le scorie potrebbero danneggiare gli animali e causare perdite immense. Ci faremo sentire». Priamo Perra è proprietario di oliveti a Villamar e rappresentante della Confederazione italiana agricoltori: «Prima l’eolico e il fotovoltaico, ora le scorie: questo territorio è minacciato».

Anche il turismo locale è sotto shock. «I sardi – dichiara Michele Galitzia, proprietario di “Tulipani in Sardegna”, meta turistica che attira a Turri migliaia di visitatori l’anno – devono essere uniti e fare rumore per evitare questa catastrofe. Sarebbe la fine per noi e per il futuro dei nostri figli». Gli fa eco Fernando Atzeni, dagli anni ‘80 gestore dell'agriturismo Su Massaiu di Turri : «Dobbiamo mobilitarci. Non voglio mettere a repentaglio il sacrificio mio e della mia famiglia, che ha scelto di restare, resistere ed investire in questo territorio difficile e dimenticato da molti».

Reazioni negative anche in Trexenta: «L’arrivo di rifiuti radioattivi nella nostra regione può generare impatti negativi su varie attività agricole», avverte Maria Angela Cuccui, 62 anni, proprietaria dell’azienda apistica “Su Puleu” di Mandas . A spaventarla, in particolare, è il futuro delle api: «Mi preoccupa che le scorie siano destinate a terreni incolti che attualmente costituiscono un'importante risorsa priva di pesticidi o sostanze nocive per le api e per le coltivazioni».

Anche Nurri dice no. «Non resteremo fermi e zitti», promette il presidente dell’Unione pastori, Salvatore Pala: «Non possiamo accettare una scelta scellerata che creerebbe enormi ripercussioni alla nostra economia». Si dice sconvolto il titolare del mulino “La pietra e il grano”: «Non pensavo che esistesse gente così malvagia da voler distruggere un ecosistema sano come il nostro: noi cerchiamo di migliorare la nostra attività, abbiamo creato una filiera di prodotti biologici. Un deposito di scorie manderebbe tutto in malora». Il problema interessa tutte le comunità vicine a Nurri: «Con la Fondazione “Le eccellenze dei Parchi naturali della Sardegna – aggiunge Pala – stiamo modernizzando i processi di produzione e di commercializzazione. Anche solo l’ipotesi che Nurri e altre aree potrebbero essere sede di un deposito nucleare crea un danno di immagine enorme».

