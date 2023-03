Marmilla, tre paesi verso il voto  

Collinas, Furtei e Gesturi sono i tre comuni della Marmilla che andranno al voto alle prossime Amministrative di maggio. Gli uscenti Francesco Sanna a Collinas (eletto nel 2018), Nicola Cau a Furtei (eletto nel 2013 e 2018) ed Ediberto Cocco a Gesturi (eletto nel 2018) si ricandideranno alla poltrona di primo cittadino con le loro liste ancora in fase di definizione. Per Collinas e Furtei al momento non ci sarebbero altri candidati, mentre a Gesturi è pronto a sfidare l’uscente Cocco il 24enne Emilio Serra.

Il bilancio

In questo quinquennio a Collinas la squadra del sindaco Sanna ha lavorato per ottenere i finanziamenti per opere pubbliche di messa in sicurezza e valorizzazione. «Collinas ha visto diverse zone periferiche riqualificate e gran parte delle strade riasfaltate. Inoltre, sono importanti gli interventi di efficientamento con la rigenerazione di tutto l’impianto di illuminazione pubblica del paese a led. Ci metteremo a disposizione - dice Sanna - per i reali bisogni che la comunità esprime, mantenendo elevati standard di cura e pulizia del paese e continuando con politiche mirate agli interessi dei giovani». Tra gli obiettivi anche quello di avviare la comunità energetica e valorizzare il patrimonio storico e archeologico. Il sindaco uscente di Furtei Nicola Cau si ritiene molto soddisfatto per quanto fatto in questi anni: «Abbiamo realizzato numerosi e importanti interventi tra edilizia scolastica, strade urbane e rurali, riqualificato spazi pubblici, il cimitero e ora è in fase di ultimazione la nuova biblioteca». Anche opere di messa in sicurezza del territorio sulla prevenzione del rischio idraulico: «A brevissimo ci sarà la gara d’appalto per la sistemazione del Rio Mortu per 2 milioni e 400 mila euro», annuncia Cau, ricordando «i numerosi cantieri comunali e altre azioni come il sostegno alle famiglie ed alla natalità, agli studenti e alle associazioni. In programma la realizzazione di altre opere strategiche».

La sfida

Gesturi si prepara a una lotta a due. «Chiedo nuovamente fiducia perché in questi anni ho dato me stesso alla comunità, con il gruppo abbiamo toccato tutti i punti tra interventi alle varie strutture comunali, contributi a fondo perduto per il decoro urbano, per il sociale, per le nuove attività, fino a occuparci di strade urbane e rurali, come quella che dalla via Jara accompagna direttamente nell’altopiano». Così riassume l’operato il sindaco Cocco, aggiungendo la ristrutturazione del centro sociale di Santa Barbara e gli interventi alla chiesa, l’efficientamento energetico delle luminarie e la messa in opera della videosorveglianza per la sicurezza. Inoltre un finanziamento da 500mila euro è in arrivo: riporterà a casa i reperti rinvenuti nei vari siti del paese accreditando il museo del territorio. Dall’altra parte, Emilio Serra spiega i contenuti del suo programma: «La Giara di Gesturi sarà il perno centrale per lo sviluppo del paese in un percorso di valorizzazione turistica che ci collochi al centro dell’offerta regionale attraverso la creazione di molteplici servizi per i visitatori che potranno andare alla scoperta delle nostre bellezze». Per Serra sarà importante considerare la storia del beato Nicola con la valorizzazione delle tradizioni più antiche legate al folklore: «Da acquisire gli spazi abbandonati nell’abitato per renderli fruibili alla comunità, migliorando la viabilità e il decoro, con l’avvio di cantieri occupazionali».