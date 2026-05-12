Marmilla in festa per il patrono degli agricoltori 

Questo fine settimana, in Marmilla e campidano, numerosi centri festeggiano Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. A Gesturi , venerdì alle 18.30, messa e processione per le vie del paese, sabato alle 19,30 degustazione carne di vitello. Alle 21.30, il gruppo Armonia Sarda. Segariu omaggia il santo con una processione serale, venerdì. A Furtei , sabato, dopo la messa pomeridiana, una processione con trattori e spettacolo musicale. A Lunamatrona , alle 17 messa e processione per la benedizione delle campagne. Dalle 21 intrattenimento musicale. Sabato di festeggiamenti anche a Siddi , Pabillonis e domenica a Ussaramanna .Domenica, a Villanovafranca Sant’Isidoro si festeggia nell’ambito della rassegna Primavera in Marmilla, con la 25esima Sagra della Mandorla. Dalle 9 apertura stand enogastronomici,estemporanea di pittura nel centro del paese. Alle 9,30 apertura del museo archeologico “Su Mulinu” e della mostra “Le Donne e la Sardegna”. Dalle 10 visite all’antica bottega del fabbro e apertura del Villaggio Marmilla e processione solenne in onore di Sant’Isidoro. Alle 11 e alle 12 workshop sulla produzione dell’olio di mandorle dolci. Dalle 15 laboratori, alle 15.30 canti e balli tradizionali con “Is Prones”. Alle 17 degustazione del gelato alla mandorla. Dalle 18 spettacolo musicale con i “Pichiàdas” e dalle 19 “Melodias de Sardigna”. (g. g. s.)

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