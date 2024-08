“Marmilla Folk Fest”: Sa Corona Arrubia 

Folclore internazionale in Marmilla con il “Marmilla Folk Festival” che sino all’11 agosto, in dieci distinte località, ospita l’esibizione di cinque gruppi stranieri e alcuni locali. Culmine dell’evento è la tredicesima edizione del festival internazionale del folclore Sa Corona Arrubia che avrà luogo oggi al Museo del Territorio tra Lunamatrona e Collinas a partire dalle 21. Si esibiranno i gruppi provenienti da Colombia, Messico, Macedonia del nord, Serbia e Ungheria e, per la Sardegna, Sa Jara di Tuili e di Collinas.