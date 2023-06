Marmilla Cup, in campo  l’entusiasmo di 800 atleti 

Ottocento ragazzi, 60 squadre di venti società sportive da Santa Giusta a Oristano, da Sanluri a Guspini passando per San Gavino e Isili si sono sfidati alla seconda edizione del Marmilla Cup. Un torneo, promosso dall’associazione calcistica Ales academy che anche quest’anno ha riscosso un notevole successo. Aperto con i due memorial dedicati a Irene Ibba e Diego Sannia, ci sono state anche diverse serate dedicate totalmente al calcio femminile con circa 60 atlete scese in campo per confrontarsi all’insegna del divertimento. E ancora serate dedicate anche agli over 40 ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi: nella categoria giovanissimi con i padroni di casa dell’Ales academy che si sono piazzati al terzo posto. In campo sono scesi poi i più piccoli delle categorie micro, piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti con una cornice di pubblico con circa 4mila persone nei sette giorni del torneo.

Qualche difficoltà nella serata finale per via dell’illuminazione del campo anche se dalla società fanno sapere che entro l'anno dovrebbero partire i lavori di rifacimento dell'intero impianto di gioco con il manto in erba sintetica. L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 850mila euro). Grande soddisfazione da parte del presidente Mauro Turnu e di Damiano Cadoni dell’Ac Ales academy: «È stata una bella manifestazione – ha commentato – adesso ci prepariamo a concludere la stagione e poi pensiamo ai progetti futuri, intendiamo aggiungere la categoria under 19». ( g.pa. )

