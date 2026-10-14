“Marmilibri”, incontri in 16 paesi 

Sedici paesi coinvolti, altrettanti incontri con gli autori: dal 16 ottobre all’11 dicembre torna Marmillibri, il festival letterario diffuso promosso dall’Unione dei Comuni della Marmilla, giunto alla quarta edizione. Partendo dalla prima tappa a Pauli Arbarei, la rassegna attraverserà biblioteche, musei e centri culturali per chiudersi a Las Plassas al polo multimediale MudA. Tra gli ospiti, volti noti della narrativa, del giornalismo e della saggistica italiana, come Romano De Marco, Danilo Chirico, Tiziana Ferrario, Piergiorgio Pulixi, Vanessa Roggeri, Anthony Muroni, Cristina Caboni e Myrta Merlino.

La novità della nuova edizione è il coinvolgimento della scuola: in collaborazione con l’istituto Comprensivo di Villamar, sono previsti spazi di confronto sull’intelligenza artificiale, guidati dal docente universitario Alfredo Gatto, e sull'educazione alla legalità e al contrasto alle mafie con Giovanni Impastato. Spazio anche alla poesia.

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