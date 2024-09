Marlene Kuntz a Cagliari «Quella sintonia antica con la vostra Sardegna» 

Dopo il successo del 10 agosto ad Alghero, i Marlene Kuntz tornano nell’Isola a celebrare i 30 anni di “Catartica”. L’appuntamento è per sabato all’Arena Fiera di Cagliari, ingresso piazzale Marco Polo, con un concerto organizzato dalla Vox Day di Davide Catinari che chiude il cerchio del lungo ed intenso tour dedicato al loro album d’esordio, un cult, uscito a marzo in ristampa, anche deluxe, con contenuti inediti. Un ritorno alle origini di un percorso, che ha segnato la storia dell’alternative rock italiano, prima della ripartenza con le date europee e la festa definitiva dei live di ottobre al Monk di Roma e dicembre al Legend di Milano.

«La nostra sintonia con la Sardegna ha origini antiche», ci ha raccontato Cristiano Godano, frontman del gruppo. «Ricordo il primo concerto nell’Isola, “Catartica” era già uscito, ma eravamo veramente agli inizi. L’organizzatore era Lello De Vita, con cui poi siamo diventati ottimi amici. Ci eravamo conosciuti a Genova, al nostro primo live ufficiale, all’Albatros e nacque subito una reciproca curiosità, per cui si rese promotore dei concerti dei Marlene appena uscito “Catartica”».

L’album è stato seminale per il rock italiano, ma chi erano allora i Marlene?

«Eravamo dei ragazzi che si erano messi in testa di farcela, di provarci e avevamo due caratteristiche importanti: una cocciutaggine e una determinazione non indifferenti. Ci abbiamo creduto, impegnandoci molto. In più, avevamo un linguaggio musicale e, per quanto mi riguarda, di creazione dei testi certamente personale. Queste caratteristiche, alla lunga, sono state la chiave di volta per riuscire a farcela, forse».

«Complimenti per la festa, una festa del c***o!», cantava in “Festa Mesta”… “Catartica” è un album ancora attuale.

«All’epoca scrivevo quello che provavo e che volevo esprimere al momento. È chiaro che le estrapolazioni tolgono sempre un po’ alla veridicità del tutto, ma di certo l’umanità in questo momento sta attraversando un periodo particolarmente complesso, pieno di problemi, tribolazioni, astio, divisioni, insofferenze. Quindi, sì, metaforicamente è proprio una festa del c***o!».

Anche per il rock in Italia?

«Sì, non gode dei favori dei giovani. All’estero ci sono band che stanno riuscendo a farsi notare, penso agli Idles o ai Fontaines D.C., che stanno crescendo molto. Questo non accade ai gruppi alternative italiani».

Eppure il vostro tour è andato molto bene. Cosa vi lascia?

«La soddisfazione di esser saliti sul palco e aver fatto questi concerti inequivocabili. È molto difficile per il potenziale detrattore venire ai nostri concerti e dire: sono dei vecchietti. No, chi viene ci rimane e siamo stupiti anche noi di questa energia, sembra quella di 30 anni fa».

Dopo il tour, cosa avete in cantiere?

«Ripigliarci! E, poi, vedremo, quando arriverà il momento opportuno per dedicarci alla creatività. Al momento non abbiamo canzoni pronte. Personalmente ho un libro (“Il suono della rabbia”) uscito da poco, che porterò in giro in promozione e tra poco uscirà anche il mio nuovo album solista».

RIPRODUZIONE RISERVATA