Markovich vs. Markovski 

Sassari. Markovic contro Markovski. Il coach del presente che per avere un futuro deve battere il coach del passato. Domani alle 20 (PalaSerradimigni) non può sbagliare la Dinamo che ospita Pistoia, fresca di cambio allenatore con la chiamata del tecnico macedone che proprio Sassari ha lanciato in Italia agli inizi degli anni Novanta. C'è poco da girarci intorno: se il Banco non vince può dare già l'addio alla Final 8 di Coppa Italia e la società sarebbe costretta a prendere provvedimenti, perché la situazione di classifica sarebbe la più pericolosa dall'approdo in serie A.

Il coach Nenad Markovic ribatte: «Nel nostro lavoro siamo sempre in discussione, non penso ad appesantire ulteriormente una gara che per noi è molto importante. Penso a come far rendere al meglio i giocatori. Nelle ultime gare si è visto un miglioramento e spero che contro Pistoia si veda la nostra faccia migliore».

L'avversaria

Pistoia ha ottenuto tre vittorie, tutte con scarti di uno, massimo due canestri, contro Napoli, Cremona e Reggio Emilia. Il presidente è Ron Rowan, uno che da giocatore segnava spesso oltre 20 punti. Ha chiamato quello che è stato il suo allenatore a Reggio Emilia, Markovski, per sanare una situazione bollente col precedente coach Dante Calabria.

Il tecnico del Banco di Sardegna presenta così i toscani: «Sono una buonissima squadra, hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà, hanno lunghi che tirano da 3 punti». E indica la via: «Dobbiamo controllare le nostre emozioni partendo dalla testa. I rimbalzi saranno fondamentali, come passarsi la palla e avere pazienza. E ci vorrà tanta concentrazione per limitare gli errori ed evitare di cadere nella spirale della frustrazione».

