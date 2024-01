Markovic, avvio in salita 

Sassari. La Dinamo affronterà le 4 migliori squadre del campionato nei prossimi sei turni. E' un calendario durissimo quello che attende il nuovo coach Nenad Markovic. Fortunatamente è diviso in due parti. Prima il trittico della gare contro Milano (in trasferta), Cremona (in casa) e Tortona (fuori), poi due settimane di pausa per la Coppa Italia, con Sassari spettarice, e la nazionale, quindi i match contro Virtus Bologna, Venezia e Brescia. Due vittorie sono indispensabili, ma occorrerà un altro successo per evitare di essere risucchiati nella bagarre di chi lotta per salvarsi.

Sviluppi mercato

Le “tre gare per conoscerci” menzionate dal successore di Bucchi sono anche quelle che determineranno le scelte di un probabile ritorno sul mercato. Probabile perché anche nella più ottimistica previsione di un rientro sul parquet di Bendzius entro fine marzo, o questo gruppo dimostra di avere le qualità almeno per restare in serie A senza correre rischi, o si dovrà scovare sul mercato un altro giocatore di personalità e affidamento. L'esame è soprattutto per l'ala statunitense McKinnie, che finora ha prodotto cifre e prestazioni da gregario, ma era stato preso per il quintetto. Si attende uno squillo da Treier, che era stato accantonato da Bucchi nell'ultimo mese. Bisogna capire se l'ala Charalampopoulos può garantire almeno due buone prestazioni ogni tre partite, altrimenti in quel settore la Dinamo è davvero troppo debole. Finora il Banco di Sardegna non ha mostrato un punto di forza affidabile: non lo è il tiro da tre punti come gli anni scorsi, non la difesa, né tantomeno i rimbalzi.

