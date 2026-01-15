Marko Rog e il Cagliari, siamo ai saluti 

“Ciao Cagliari, siamo ai saluti”. Si separano le strade del Cagliari e di Marko Rog, arrivato in rossoblù nell’estate 2019 e colpito nelle ultime stagioni da diversi infortuni. E’ stata decisa la risoluzione consensuale del contratto.

Al ringraziamento della società – “uomo spogliatoio, lascia la società dopo 80 partite” – è seguito un bel saluto del centrocampista croato: “Per me non è facile trovare le parole perché qui, dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti a Casa.In questi anni – scrive Rog – abbiamo avuto il privilegio di poter conoscere il Popolo Sardo, un popolo unico.Che ringrazio anche perché nei momenti più duri, oltre che in quelli belli, mi ha sempre sostenuto. Insieme abbiamo pianto, gioito e condiviso emozioni che per sempre porterò nel cuore e che ci terranno uniti.Il primo periodo, il più entusiasmante, da protagonista in campo. Fino all’ultima goccia di sudore, spinto dalla vostra passione. Molte cose poi non sono andate come avremmo voluto ma ho sempre amato la maglia del Cagliari e per me è stato un onore indossarla. Grazie al Club, al presidente Giulini, a tutti i Mister, agli staff tecnici e medici, ai magazzinieri, a chi lavora nella comunicazione, nel marketing, nell’amministrazione, in cucina, insomma: a tutti, uno per uno, grazie dal profondo del cuore, un abbraccio speciale ai tifosi, alla città di Cagliari, alla Sardegna per l’affetto che ho sempre sentito. Un sentimento vero, non scontato, del quale sarò sempre grato e che ho provato in ogni momento a ricambiare e onorare attraverso gli unici modi che conosco: rispetto, impegno, professionalità.Forza Casteddu”. (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA