Marketing turistico ad alta tecnologia 

Intelligenza artificiale, metaverso e interazione uomo-macchina: sono le tecnologie su cui si basano le applicazioni sviluppate negli ultimi quattro anni dal Centro di ricerca Crs4 di Pula e già fruibili nei settori del turismo, marketing, logistica e sicurezza. «Portiamo avanti questi progetti da diversi anni», dice Giacomo Cao, amministratore unico Crs4: «Ritengo che queste innovazioni possano essere un volano di sviluppo per il Centro. Questi progetti cercano di incrementare il livello di maturità tecnologica e l’intento è portarli verso il mercato».

Le tecnologie immersive, dimostrano le sperimentazioni, possono essere applicate alle diverse fasi dell’esperienza turistica per la promozione di destinazioni, eventi e itinerari. Quando l’esperienza può essere fruita da più persone nello stesso tempo e in maniera interattiva si parla di metaverso: una dimensione che offre la possibilità di visitare città o siti archeologici vivendo esperienze immersive. Tramite moduli conversazionali concepiti come delle guide turistiche si potrà visitare le destinazioni come dal vivo.

Inclusività

«Queste tecnologie, se utilizzate bene, possono migliorare la vita delle persone», afferma Massimo Deriu, tecnologo: «È importante che l’intelligenza artificiale venga divulgata bene per avvicinare anche i più scettici». I prototipi realizzati potranno essere accessibili per le persone ipovedenti o non udenti: tra questi “Sardegna 3D”, un’installazione interattiva in grado di rilevare la posizione delle mani degli utenti durante l’esplorazione tattile della superficie di rilievo; un altro progetto è un’interfaccia gestuale che, a seconda della posa dell’utente, offre contenuti materiali. Realizzata anche un’interfaccia accessibile ai non udenti grazie all’addestramento di una rete neurale per il riconoscimento dei segni Lis tramite gesti.

L’impatto della pandemia

«Questi progetti – sottolinea il ricercatore Samuel Aldo Iacolina – hanno subìto il colpo della pandemia: abbiamo dovuto adattare le tecnologie a un contesto sicuro nel rispetto delle normative. Abbiamo costruito anche delle installazioni che non prevedono l’uso del tatto, permettendo agli utenti di comandare il sistema di proiezione tramite il proprio cellulare. Una volta passato questo contesto, l’obiettivo è uscire dalla Sardegna per raccogliere più turisti possibili con queste installazioni per invogliare loro a visitare l’isola anche dal vivo».

