Market della droga sopra un bar frequentato da ragazzi 

Un appartamento con tutto l’occorrente dello spaccio, all’interno una donna di 43 anni che aveva con se marijuana, cocaina e gli attrezzi per pesatura e confezionamento delle dosi. Ma dentro la stessa abitazione, che la donna aveva in affitto, è stata identificata una ragazza di 17 anni che aveva con se un piccolo quantitativo di cocaina. È quanto segnalato alla magistratura (Procura di Tempio e Procura dei minori di Sassari) a conclusione di una attività che la Polizia Locale di Olbia ha condotto in alcuni settori di via Roma, nel cuore della città gallurese. I controlli nascono dopo numerose segnalazioni arrivate da famiglie olbiesi della vendita di alcolici e della cessione di sostanze stupefacenti a minorenni. Durante le verifiche è stato notato un notevole via vai di ragazzini nei pressi di un locale pubblico (i cui titolari non sono coinvolti nelle indagini). Gli agenti del Nucleo operativo sicurezza urbana, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno concentrato la loro attenzione su un appartamento, al di sopra del locale pubblico. È stata disposta una perquisizione e nella casa sono spuntati, stando agli atti delle indagini, “cocaina, marijuana e banconote di piccolo taglio”. Il materiale, secondo la Polizia locale, era della donna che ha in affitto l’appartamento, denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti. Ma una stanza della casa era stata messa a disposizione di una ragazza di 17 anni, la minore, perquisita, è stata trovata in possesso di un grammo di cocaina. La Procura dei Minori di Sassari ha disposto l’affidamento a una comunità protetta. Le indagini puntano ad accertare la cessione di droga, anche ad altri minorenni.

