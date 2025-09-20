Market della droga nella casa in centro,  27enne nei guai 

Un mini market della droga in pieno centro. Le dosi di cocaina e di marijuana erano già pronte per essere vendute sulla piazza oristanese. Ma gli affari di un ventisettenne sono stati interrotti bruscamente da un blitz della polizia: il disoccupato è finito in manette.

Dopo lunghi appostamenti nelle vicinanze dell’appartamento, che era stato segnalato come un luogo di ritrovo per lo spaccio, nei giorni scorsi gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno effettuato una perquisizione. Durante i controlli sono stati trovati 40 grammi di cocaina, in gran parte già suddivisa in dosi, circa 70 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e tutto il materiale utilizzato abitualmente per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre gli agenti hanno trovato 7mila 500 euro in contanti, nascosti in un astuccio custodito nella camera da letto. Il 27enne è stato arrestato, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza per il processo per direttissima. Per il giovane anche l’avviso orale del questore. ( v.p. )

