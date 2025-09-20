VaiOnline
L’indagine.
21 settembre 2025 alle 00:13

Market della droga nella casa in centro,  27enne nei guai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un mini market della droga in pieno centro. Le dosi di cocaina e di marijuana erano già pronte per essere vendute sulla piazza oristanese. Ma gli affari di un ventisettenne sono stati interrotti bruscamente da un blitz della polizia: il disoccupato è finito in manette.

Dopo lunghi appostamenti nelle vicinanze dell’appartamento, che era stato segnalato come un luogo di ritrovo per lo spaccio, nei giorni scorsi gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, hanno effettuato una perquisizione. Durante i controlli sono stati trovati 40 grammi di cocaina, in gran parte già suddivisa in dosi, circa 70 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e tutto il materiale utilizzato abitualmente per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre gli agenti hanno trovato 7mila 500 euro in contanti, nascosti in un astuccio custodito nella camera da letto. Il 27enne è stato arrestato, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza per il processo per direttissima. Per il giovane anche l’avviso orale del questore. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda