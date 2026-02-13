Market della droga in famiglia, cinque arresti 

Raffica di perquisizioni delle Fiamme Gialle tra giovedì e ieri a Olbia, attività culminata con l’arresto di cinque persone e il sequestro di cocaina, marijuana, hashish e un consistente quantitativo di denaro. L’attività, coordinata dalla pm Milena Aucone, è ancora in corso e si conoscono solo alcuni dettagli dell’inchiesta che, stando a indiscrezioni, riguarderebbe una decina di persone. Intanto sono stati arrestati, Nicolò e Gabriele Accardo, poco più che ventenni, Tiziano Trincas e il figlio Samuele (60 e 20 anni) e Marco Serra (22 anni). I finanzieri, stando al capo di imputazione, hanno effettuato una perquisizione nella casa degli Accardo, trovando 200 grammi di cocaina e circa 100 grammi di hashish. Perquisito anche un edificio di Tiziano Trincas, i finanzieri hanno trovato amfetamine, macchinette contasoldi, alcuni coltelli, un pugnale e circa 40mila euro in contanti. Serra invece, sempre stando al capo di imputazione, aveva in un appartamento marijuana e materiale per il confezionamento della droga. Ieri sera i cinque sono comparsi davanti alla gip di Tempio, Marcella Pinna, che ha convalidato l’arresto. Coinvolto anche un minore. Nessun commento da parte dei difensori, gli avvocati Giovanni Rassu e Cristina Cherchi.

