Market della droga gestito da madre e figlia 

I clienti hanno continuato a bussare alla porta dell’appartamento al terzo piano di uno dei palazzi di via Seruci anche durante l’operazione dei poliziotti chiedendo, agli stessi agenti in borghese, di poter acquistare cocaina ed eroina. Per questo gli investigatori della sezione antidroga della Squadra Mobile sono convinti di aver messo la parola fine a un discreto giro di spaccio nel cuore di Is Mirrionis, arrestando madre e figlia. Marcella De Toffol, 52 anni, e Martina Tocco, 24, sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver ceduto alcune dosi a dei clienti sembra si siano accorte della presenza dei poliziotti in borghese riuscendo – è l’ipotesi dell’accusa – a liberarsi delle bustine gettandole nel wc. La perquisizione ha permesso comunque agli agenti di sequestrare quasi 500 euro.

La convalida

Dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari come disposto dal sostituto procuratore Danilo Tronci, ieri mattina le due donne, assistite dall’avvocato Riccardo Floris, sono state processate per direttissima. La giudice Alessandra Tedde, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà madre e figlia – senza alcune misura cautelare – fissando la prossima udienza per il 12 febbraio.

Il blitz della Squadra Mobile è scattato al termine di un periodo di osservazione, alla ricerca di conferme sull’informazione di un’attività di spaccio in un appartamento di via Seruci.

Il viavai

Due poliziotti sono riusciti a piazzarsi al quarto piano, osservando i movimenti nel pianerottolo di sotto. Prima due giovani hanno scambiato soldi per delle bustine con una delle donne, riuscendo ad allontanarsi prima di essere fermati dai poliziotti presenti attorno a via Seruci. Altri due invece, dopo aver fatto lo stesso scambio, sono stati bloccati e perquisiti: avevano tre bustine di eroina e una di cocaina. Un quinto ragazzo ha consegnato 120 euro ma, forse perché dall’abitazione hanno capito che c’erano degli agenti, non ha ricevuto nulla. A quel punto gli investigatori della Mobile sono intervenuti. Oltre ai soldi, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e un foglio di carta con nomi e cifre: forse, ritengono gli inquirenti, i conti dell’attività di spaccio.

Le richieste

Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, durante le operazioni, svolte indossando abiti civili, hanno ricevuto la richiesta di cessioni di eroina e cocaina da altri clienti arrivati mentre era in corso la perquisizione. (m. v.)

