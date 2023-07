Mark Zuckerberg sfida Twitter 

Washington. Mark Zuckerberg contro Elon Musk. Con il lancio dell'anti-Twitter, la sfida tra l'uomo più ricco del mondo e il miliardario più giovane al mondo è iniziata e milioni di persone, incluso il Dalai Lama, l'hanno raccolta, scaricando in poche ore la nuova app Threads.

Da mesi media e siti specializzati speculavano sull'arrivo del Twitter 2.0 e adesso oltre 100 Paesi possono vedere di che si tratta. “Ci siamo, benvenuto Threads”, ha scritto il fondatore di Facebook nel suo primo post sulla nuova piattaforma definita “un'amichevole avversaria” del social media di Musk. Poche ore dopo, per la prima volta in undici anni, Zuckerberg è tornato anche su Twitter pubblicando un'immagine eloquente, senza commenti: due Spiderman, identici, che si sfidano in strada.

Il patron di Tesla non ha nascosto la sua irritazione e, a stretto giro, ha risposto piccato che «è mille volte meglio essere attaccati da persone sconosciute su Twitter che indugiare in una felicità falsa su piattaforme come Instagram che nascondono il dolore». L'attacco si riferisce sia al fatto che l'app sia stata presentata dai suoi creatori come “più sana” della sua piattaforma sia che si può accedere a Threads con le proprie credenziali dell'altro gioiello della corona di Meta, portandosi quindi dietro la propria base di follower.

Un'idea piaciuta finora ad oltre 30 milioni di persone, incluse migliaia di celebrity. Da Oprah Winfrey al Dalai Lama fino a Kim Kardashian, Shakira e Jennifer Lopez. “Hola Threads! Di cosa parliamo?!”, ha scritto J.Lo nel suo primo post, mentre l'ex moglie di Gerard Piqué ha esordito con un più sobrio “Hello!”. Tutte star da centinaia di milioni di fan che non vedranno l'ora di scaricare Threads per seguire le gesta dei loro beniamini sull'ennesima piattaforma.

La Casa Bianca non ha ancora aperto un suo account ma quando e se accadrà farà un annuncio ufficiale. Non mancano tuttavia le critiche al nuovo prodotto. Innanzitutto c'è chi ha fatto notare che non si può cancellare il proprio account sull'app senza annullare anche quello di Instagram. In secondo luogo, si teme che Threads possa usare una quantità eccessiva di dati, compresi quelli sanitari, finanziari e di navigazione collegati alle identità degli utenti sull'Apple store.

Questo è uno dei motivi per cui non è ancora disponibile in Europa dove, a differenza di Stati Uniti e Gran Bretagna, i requisiti sulla protezione dei dati personali sono più stringenti.

