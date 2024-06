Mark Harris alla scoperta del borgo di Etnosfera 

Terza, attesa edizione per Etnosfera: festival di popoli e musiche che da venerdì 28 a domenica 30 di giugno va in scena nel palcoscenico a cielo aperto di Aggius. Dalla musica al cinema, dalla poesia alla letteratura, il festival come sempre pone un’attenzione particolare alle lingue minoritarie e, forte del successo delle precedenti edizioni, propone un parterre di ospiti di grande spessore. Organizzata tra le meraviglie del borgo di pietra (riconoscimento “Bandiera Arancione” e “Borghi autentici d'Italia”), la tre giorni sperimenta mix originali di performance, concerti e momenti di dialogo tra gli ospiti, affrontando temi che spaziano dal ruolo dei social media alla poesia in lingua sarda, dal rapporto tra letteratura e musiche di tradizione ai nuovi codici espressivi della canzone d’autore.

La ricchezza

Una rassegna che prende il nome dal concetto di “etnosfera”, elaborato in ambito antropologico, in riferimento alla necessità sempre più impellente di preservare e valorizzare la ricchezza insita nella diversità delle culture umane. Una manifestazione completamente gratuita, nata da un’idea della Pro Loco di Aggius, con il sostegno del Comune, della Fondazione di Sardegna e il contributo di Talk About Records e che, edizione dopo edizione, investe sugli incontri e il dialogo facendo dell’antico borgo un laboratorio culturale ricco di confronti, condivisioni, amicizie e progetti creativi.

Il cartellone

A disegnare il cartellone di quest’anno, che vede tra i protagonisti il polistrumentista americano Mark Harris, il dj pioniere del suono napoletano-mediterraneo Pellegrino, la cantautrice Chiara Effe, l’organettista Pierpaolo Vacca, il regista e sceneggiatore Gianfranco Cabiddu, è il direttore artistico Marco Lutzu, etnomusicologo e docente all’università di Cagliari. In scena anche Ivo Murgia, autore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico; Emiliano Mulas, volto e ideatore della pagina @docmulas e Marina Meloni Mameda, influencer gallurese che conta migliaia di followers; Arrogalla, artista sonoro che integra i linguaggi dell’elettronica con sonorità popolari sarde, tropicali e mediterranee; Andrea Muzzeddu, esperto studioso della produzione poetica in lingua gallurese; Bustianu Pilosu, studioso, che introduce il quartetto dei bittesi Tenore Vitzichesu; gli Ilienses, formazione dark folk che si ispira alle sonorità della ricca tradizione musicale della Sardegna centrale; Gianluca Pischedda, professore d’orchestra cagliaritano; Dolores Biosa, raffinata cantante nata proprio ad Aggius; Irene Coni, Alessandra Manca, Giulia Pisu e Margherita Riva, giovani e appassionate interpreti del canto a quattro.

