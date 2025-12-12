VaiOnline
Abbasanta
13 dicembre 2025

Mariuccia Deriu festeggia cento anni 

Cento primavere per Mariuccia Deriu ad Abbasanta. Ieri la comunità si è stretta attorno alla nonnina originaria di Ghilarza ma da circa 70 anni residente ad Abbasanta. Di mattina la celebrazione della messa di ringraziamento e poi la festa a casa con i familiari. Presente in chiesa anche la sindaca, Patrizia Carta, che le ha donato una targa e un mazzo di fiori. La signora Mariuccia, rimasta vedova nel 2001, ha avuto tre figli, di cui uno deceduto qualche anno fa. Ora è seguita dalle figlie Mariuccia e Maria Antonietta e ha due nipoti, Federico e Miriam. «Trascorre la mattina a seguire messa e rosario. Poi di sera le piace fare passeggiate in auto, le piace molto il cioccolato», racconta la figlia Mariuccia. Guarda la tv e ascolta la musica, soprattutto Albano e Romina. Sino a qualche anno fa lavorava a maglia e all’uncinetto, leggeva e faceva parole crociate.

