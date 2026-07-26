Marito reo confesso, caccia al movente 

La confessione di Alessandro Pintus davanti alla gip Ermengarda Ferrarese di Cagliari non ferma le indagini sull’omicidio e il doppio tentato omicidio tra Solanas e Quartu di giovedì scorso. L’uomo, 39 anni, consegnatosi ai carabinieri poco dopo aver sparato alla moglie Michela Rubiu, 47 anni, e aver ucciso il fratello Andrea, 42 anni, due giorni fa in carcere ha ammesso di aver sparato a entrambi con una pistola. Ma non ha spiegato il perché.

Verifiche

Così gli approfondimenti investigativi dei militari della Compagnia quartese, del Nucleo investigativo di Cagliari e dei Ris vanno avanti, coordinate dal pm Giangiacomo Pilia. Sarebbero previsti nuovi accertamenti tecnici a Solanas e nell’abitazione dove è avvenuto il delitto al Margine Rosso, passi necessari per chiarire la dinamica e capire cosa sia scattato nella testa di Pintus per spingerlo a sparare alla moglie, madre di sua figlia, e poi ad ammazzare il fratello nello spazio di neanche 40 minuti dopo aver percorso con la sua auto l’intero litorale.

Marcia mortale

Lui, muratore e cacciatore, ha esploso contro la donna i primi colpi all’alba di giovedì scorso di fronte al bar di famiglia di via Al Mare, nella frazione marina di Sinnai, colpendola al capo. Lo avrebbe fatto sotto gli occhi di diversi testimoni tra cui la ragazza di 15 anni che Michela Rubiu aveva avuto col primo marito. Subito dopo l’indagato reo confesso col proprio veicolo avrebbe tentato di investire una persona che aveva visto l’accaduto, si è diretto verso l’abitazione dei genitori a Quartu e ha ucciso il fratello Andrea con altre tre colpi della stessa pistola. Testimoni, questa volta, gli anziani genitori.

I proiettili sparati in rapida successione e da distanza ravvicinata avrebbero raggiunto la vittima al torace in punti vitali provocandone la morte quasi immediata, come avrebbe stabilito la perizia necroscopia eseguita all’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis. L’arma, recuperata lo stesso giorno nell’auto dell’omicida, è nelle mani dei Ris per gli esami balistici.

I carabinieri hanno anche i telefonini della donna e dei due fratelli, il cui contenuto potrebbe contribuire a chiarire l’intera vicenda.

La frazione

A Solanas il terribile fatto di sangue ha scosso tutti e convinto l’amministrazione comunale a cancellare gli appuntamenti estivi previsti nei giorni scorsi.

Restano vive anche le manifestazioni di affetto per Michela Rubiu, rafforzata dalla fiaccolata di sabato sera tra le vie della borgata turistica. Le condizioni della donna sono stazionarie.

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