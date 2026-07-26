VaiOnline
Sinnai.
27 luglio 2026 alle 01:08

Marito reo confesso, caccia al movente 

Al vaglio il contenuto dei telefonini, stabili le condizioni di Michela Rubiu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La confessione di Alessandro Pintus davanti alla gip Ermengarda Ferrarese di Cagliari non ferma le indagini sull’omicidio e il doppio tentato omicidio tra Solanas e Quartu di giovedì scorso. L’uomo, 39 anni, consegnatosi ai carabinieri poco dopo aver sparato alla moglie Michela Rubiu, 47 anni, e aver ucciso il fratello Andrea, 42 anni, due giorni fa in carcere ha ammesso di aver sparato a entrambi con una pistola. Ma non ha spiegato il perché.

Verifiche

Così gli approfondimenti investigativi dei militari della Compagnia quartese, del Nucleo investigativo di Cagliari e dei Ris vanno avanti, coordinate dal pm Giangiacomo Pilia. Sarebbero previsti nuovi accertamenti tecnici a Solanas e nell’abitazione dove è avvenuto il delitto al Margine Rosso, passi necessari per chiarire la dinamica e capire cosa sia scattato nella testa di Pintus per spingerlo a sparare alla moglie, madre di sua figlia, e poi ad ammazzare il fratello nello spazio di neanche 40 minuti dopo aver percorso con la sua auto l’intero litorale.

Marcia mortale

Lui, muratore e cacciatore, ha esploso contro la donna i primi colpi all’alba di giovedì scorso di fronte al bar di famiglia di via Al Mare, nella frazione marina di Sinnai, colpendola al capo. Lo avrebbe fatto sotto gli occhi di diversi testimoni tra cui la ragazza di 15 anni che Michela Rubiu aveva avuto col primo marito. Subito dopo l’indagato reo confesso col proprio veicolo avrebbe tentato di investire una persona che aveva visto l’accaduto, si è diretto verso l’abitazione dei genitori a Quartu e ha ucciso il fratello Andrea con altre tre colpi della stessa pistola. Testimoni, questa volta, gli anziani genitori.

I proiettili sparati in rapida successione e da distanza ravvicinata avrebbero raggiunto la vittima al torace in punti vitali provocandone la morte quasi immediata, come avrebbe stabilito la perizia necroscopia eseguita all’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis. L’arma, recuperata lo stesso giorno nell’auto dell’omicida, è nelle mani dei Ris per gli esami balistici.

I carabinieri hanno anche i telefonini della donna e dei due fratelli, il cui contenuto potrebbe contribuire a chiarire l’intera vicenda.

La frazione

A Solanas il terribile fatto di sangue ha scosso tutti e convinto l’amministrazione comunale a cancellare gli appuntamenti estivi previsti nei giorni scorsi.

Restano vive anche le manifestazioni di affetto per Michela Rubiu, rafforzata dalla fiaccolata di sabato sera tra le vie della borgata turistica. Le condizioni della donna sono stazionarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 