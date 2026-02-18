Marito e moglie ottantenni investiti da un’auto in centro 

Stavano attraversando la strada vicino alle strisce pedonali in via Guamaggiore quando un’auto li ha investiti. Marito e moglie adesso sono ricoverati in ospedale, anche se le loro condizioni non sembrano gravi. Giuseppe Murru, 80 anni, si trova all’ospedale Brotzu di Cagliari con una prognosi di 15 giorni, la moglie Maria Tatti è invece al Santissima Trinità per i postumi di un trauma cranico.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 16. I coniugi ottantenni stavano facendo una commissione, stavano camminando in una strada non lontano dalla loro abitazione. Proprio in quell’istante è sopraggiunta una vettura guidata da un compaesano che probabilmente è rimasto abbagliato dal sole basso e non ha visto i due ottantenni che stavano attraversando la carreggiata: l’impatto non è stato molto violento, il conducente della vettura si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Guasila e della Compagnia di Sanluri e le ambulanze del 118. Per Giuseppe Murru è stato deciso il trasporto al Brotzu, mentre il trauma cranico riportato dalla moglie Maria Tatti ha consigliato una visita approfondita al Santissima Trinità, dove è stata ricoverata in osservazione per la valutazione dei traumi subiti nell’incidente stradale.

