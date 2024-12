Marito e moglie morti,  i funghi trovati a casa non sono velenosi  

Non sarebbero stati i funghi a uccidere l’agente di commercio Luigi Gulisano, 79 anni, e sua moglie Marisa Dessì, di 82, i cui corpi sono stati trovati senza vita giovedì pomeriggio nel salotto della loro abitazione in via Ghibli, a Cagliari. O almeno, a causarne il decesso, non sarebbero stati quelli mangiati qualche giorno prima i cui resti sono stati trovati nella spazzatura, né quelli recuperati in frigorifero o nella dispensa dai carabinieri del Ris al termine di un lungo e minuzioso sopralluogo effettuato nella giornata di sabato. Ad una prima analisi visiva da parte di esperti micologi non sarebbero stati giudicati velenosi.

Funghi non nocivi

Stando alle prime indiscrezioni filtrate, tutte da confermare, i funghi rinvenuti nell’appartamento sarebbero già stati esaminati, seppure ancora non con i dovuti test di laboratorio, dagli esperti dell’Istituto micologico del Servizio sanitario, chiamati subito per un primo parere. E la risposta sarebbe stata che erano tutti classificati come «alimentari», dunque non velenosi. Al momento si tratterebbe di una comunicazione non ufficiale, ma tanto basta per iniziare a dover escludere quella che – almeno in un primo momento – era apparsa come la prima ipotesi sulla doppia tragedia. Se di intossicazione si è trattato, e questo lo potranno dire solo gli esami tossicologici disposti dalla Procura, bisognerà dunque cercare qualche altro alimento presente nel frigo e nella dispensa della casa, oppure capire quale sia stata la sostanza letale ingerita.

Le indagini

A condurre le indagini è la sostituta procuratrice Rossana Allieri che ha incaricato i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari di setacciare l’appartamento al Quartiere del Sole, uno dei rioni residenziali del capoluogo, prelevando tutto ciò che potesse essere utile a far luce al giallo. Gli anziani coniugi sarebbero morti assieme nel il salottino dell’appartamento. La pm ha nominato il medico legale Roberto Demontis per eseguire l’autopsia che, però, non ha svelato le ragioni del doppio decesso: nel corpo non ci sono segni esterni o interni di violenza e, su entrambi, l’esame necroscopico avrebbe rilevato comunque dei problemi e delle criticità all’apparato digerente. Ma per capire se queste patologie possano essere state fatali, oppure se fossero condizioni croniche dovute all’età, bisognerà attendere l’esito degli esami istologici sui campioni di tessuto prelevati. Non solo. La Procura ha nominato anche il tossicologo Giampiero Cortis per chiarire se Luigi Gulisano e Marisa Dessì possano essere entrati in contatto con qualche sostanza letale di qualsiasi genere, sia alimentare o ambientale.

Riconoscimento visivo

Gli esperti della Asl chimati subito per accertare la natura dei funghi trovati nell’appartamento o i frammenti recuperati nei rifiuti avrebbero escluso che fossero specie velenose, ma non può essere ancora escluso che lo fossero quelli mangiati nei giorni scorsi (anche se pare improbabile un malessere prolungato da intossicazione). Allo stesso modo i Ris hanno portato via anche confezioni di confetture e altri barattoli di cibo che verranno esaminati per valutare la presenza di botulino. Prima, però, bisogna attendere il parere del tossicologo della Procura.

Nessuna ipotesi

Il caso resta dunque completamente aperto. Gli investigatori per ora escludono solo che marito e moglie siano vittime di aggressione violenta, ma il resto degli scenari sono da chiarire. Non sono escluse nemmeno le cause naturali: dal malore improvviso che avrebbe colpito prima uno dei due e poi l’altro subito dopo, magari per lo spavento e per l’angoscia, al decesso per intossicazione o avvelenamento. E gli unici che potranno dare risposte ai tanti interrogativi restano gli esperti vuluti dalla Procura e i militari del Ris.

