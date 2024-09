Mariti e padri diventati assassini 

Il sangue di donne e figli innocenti, uccisi da mariti e padri diventati mostri, scorre anche nell’Isola. I femminicidi purtroppo non si contano più e non sono mancate, nella storia della cronaca nera in Sardegna, anche stragi familiari. I casi più recenti di donne uccise da chi le avrebbe dovute amare e proteggere sono recenti. Lo scorso 18 luglio è stato ritrovato il corpo senza vita di Francesca Deidda, sparita nel nulla a fine maggio da San Sperate: in carcere, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, è finito il marito, Igor Sollai. Un mese prima Luciana Tumatis è stata accoltellata in casa, in via Podgora a Cagliari, dall’ex marito, Luciano Hellies. E sempre nel capoluogo sardo, nel settembre del 1988, in pieno centro città c’è stato un massacro molto simile a quello avvenuto ieri a Nuoro: un dirigente minerario, dopo aver ucciso a fucilate la moglie, la figlia e la suocera, si era tolto la vita gettandosi dall’ottavo piano del palazzo. E a Santa Teresa di Gallura, nel gennaio del 1993, un commerciante si era trasformato nel carnefice dei due figli piccoli, mentre la moglie si era salvata fuggendo dalla finestra: il killer aveva poi sparato anche a un vicino di casa, morto dieci giorni dopo in ospedale, e a uno skipper, suo amico, ferito in modo grave.

Francesca e Luciana

Storie tragiche, ferite dolorose impossibili da rimariginare per i familiari che le hanno vissute in prima persona. L’ultima donna trovata morta – prima della follia di ieri a Nuoro – è stata Francesca Deidda, lo scorso luglio. Purtroppo gli inquirenti cercavano il suo corpo da diversi giorni, dopo l’arresto del marito Igor Sollai. La donna, 42 anni, era sparita nel nulla a fine maggio, lasciando il lavoro senza dire nulla ai titolari e alle colleghe, dimettendosi – apparentemente – di punto in bianco da casa, con una procedura telematica a distanza. Poi il suo telefono aveva continuato a inviare messaggi per qualche giorno, sia ai familiari sia a quelle ragazze con cui aveva diviso la scrivania di un call center di una società finanziaria. Secondo le accuse avrebbe fatto tutto il marito che si è sempre detto innocente. I carabinieri della compagnia di Iglesias indagavano su di lui da prima: riscontri tecnici, spostamenti e altri accertamenti hanno portato al suo arresto. All’origine del delitto ci sarebbe stato il timore di perdere il bene più prezioso che possedeva, ovvero la casa in via Monastir a San Sperate, cointestata con la moglie. Luciana Tumatis invece è stata uccisa a coltellate lo scorso giugno in via Podgora: a colpirla l’oramai ex marito Luciano Hellies. I due erano separati in casa da molto tempo. «Ho ucciso tua madre», questa la telefonata fatta dall’uomo a una delle figlie per confessare il femminicidio appena commesso.

Le stragi

Nel gennaio del 1993 Santa Teresa di Gallura ha vissuto una tragedia assurda: un commerciante ha ucciso il figlio di 5 anni e la figlia di 2, senza riuscire a fare lo stesso con la moglie, fuggita da una finestra. La sua furia si è scatenata anche su un compagno di caccia, morto in ospedale dopo alcuni giorni. L’uomo, Giorgio Gostner, si è poi tolto la vita su una scogliera. E nel settembre 1988 la cronaca cagliaritana ha raccontato un massacro tremendo: Gaetano Cincotta, armato di fucile, ha ucciso la moglie, la figlia quindicenne e la suocera di 82 anni. Poi ha aperto la finestra della camera da letto, gettandosi nel vuoto. La causa di separazione intentata dalla moglie sarebbe stata all’origine della strage.

RIPRODUZIONE RISERVATA