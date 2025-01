Maristella, niente acqua da 180 giorni 

Da 184 giorni la borgata di Maristella è alle prese con le restrizioni idriche, ma i disagi perdurano ormai da qualche anno. Il quartiere di Alghero, negli ultimi anni, subisce in modo ricorrente dei fuori norma dell’acqua potabile.

L’ultima ordinanza di divieto di utilizzo ai fini alimentari risale al 24 giugno scorso. «Da quella data, ininterrottamente, un’intera comunità di circa 450 residenti si vede privata, ad uso alimentare, di quel diritto al bene di prima necessità che è l’acqua», lamenta Tonina Desogus, presidente del Comitato di borgata. «Il servizio autobotte di Abbanoa – continua – presenta numerosissime carenze, vuoi perché a seguito di varie interruzioni di fornitura inqualificabili, lascia gli abitanti per giorni senza acqua a uso alimentare, come ad esempio durante le recenti festività natalizie, vuoi perché il servizio non è fruibile da parte di varie fasce di abitanti».

Pertanto il Comitato di borgata, dopo le interlocuzioni con il sindaco Raimondo Cacciotto, con i tecnici Asl e con Abbanoa, ha convocato per sabato 11 gennaio l’assemblea degli abitanti presso l’ex scuola materna.

