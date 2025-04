Marisa Sannia che aveva  la voce del vento e del mare 

È dedicata alla indimenticata figura di Marisa Sannia, la serata che il Teatro Massimo di Cagliari ospita, martedì 27 maggio, a partire dalle 19, in occasione della nuova uscita del libro “Marisa Sannia, la voce del vento e del mare” scritto da Giacomo Serreli (Francesco Brioschi Editore) a 17 anni dalla scomparsa dell’artista sarda. Un appuntamento organizzato grazie all’Associazione culturale Marisa Sannia e che vedrà l’autore, accompagnato nel foyer dal critico musicale Mario Luzzato Fegiz, raccontare la storia di un’artista a tutto tondo. Assieme ai giornalisti, anche la cantautrice Grazia Di Michele, che subito dopo la presentazione del libro, alle 20.30, salirà sul palcoscenico con “Poesie di carta”, tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, autore amatissimo dalla Sannia.

La presentazione

Scritto da Giacomo Serreli con la prefazione di Mario Luzzatto Fegiz, “Marisa Sannia, la voce del vento e del mare” ripercorre le tappe della carriera dell’artista, dall’esordio negli anni ‘60 sino ai lunghi anni di lontananza dallo showbusiness. Una storia che non è solo la cronaca di un successo, ma è prima di tutto la storia di una giovane ragazza isolana appassionata di musica e pallacanestro che è riuscita a raggiungere il palcoscenico di Sanremo. Versatile ed eclettica, Marisa Sannia è stata un’artista di talento in diversi ambiti: dalla canzone ai musicarelli, dalla pubblicità al teatro. La sua creatività si è espressa al meglio attraverso la riscoperta della lingua sarda negli album “Melagranàda”, “Nanas e Janas” e “Sa oghe de su entu e de su mare”, e poi ancora attraverso l’amore per la lingua spagnola con il postumo “Rosa de papel”, ispirato ai testi di Federico García Lorca. Foyer del Teatro Massimo, ore 19, incontro libero.

Lo spettacolo

Con l'aiuto prezioso della famiglia di Marisa Sannia e dei suoi collaboratori storici, Grazia Di Michele si è immersa nel mondo dell’artista e ascoltando in particolare “Rosa de papel” ne è riemersa con un tesoro prezioso intitolato “Poesie di Carta”. Un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta sono intervallati e arricchiti dai suoi pensieri (in alcuni casi trasmessi dalla sua propria voce) con foto, video, riflessioni, stralci di copioni scritti per la presentazione dei suoi spettacoli teatrali, traduzioni originali di poesie, canzoni inedite, frammenti di concerti che non ha avuto il tempo di mettere in scena. Arruolati i collaboratori storici di Marisa, Grazia Di Michele ha costruito così “Poesie di carta”, un concerto raffinato costellato di canzoni in italiano, sardo, spagnolo che vede sul palco i musicisti Marco Piras (piano), Fabrizio Fabiano (violoncello), Bruno Piccinnu (percussioni), Fabiano Lelli (chitarra) ed Ermanno Dodaro (contrabbasso). “Poesie di carta” è stato già rappresentato in altre città della Sardegna (dove Grazia Di Michele ha ricevuto il Premio Maria Carta) e nel corso del 2025 avrà altre repliche. La data del 27 è la prima assoluta a Cagliari, la città dove Marisa Sannia ha vissuto tutta la sua vita, e si prefigura come un appuntamento imperdibile: un tributo da una cantautrice a un'altra cantautrice, suggello di un'amicizia speciale. Platea, posto unico, 20 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA