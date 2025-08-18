Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina 

Inviato

Porto Cervo. «Qui il tempo è sospeso». La sensazione esatta che si avverte quando lei si materializza, saranno trenta, quaranta metri, in piedi, scalza, su un veliero che sta attraccando al porto vecchio di Porto Cervo, è quella di vivere dentro il grande schermo. Perché sarebbe difficile mettere insieme tutti questi elementi, sole calante compreso, così per caso. Invece è tutto lì, mentre gli elegantissimi uomini del Croce del Sud sistemano gomene e parabordi, lei si gira e accenna un sorriso che è accoglienza, eleganza, come dire “ci sono”. C’è un aggettivo che rimbalzerà nei prossimi sessanta minuti, eterea, che pare coniato per la signora Marina Berenson. La supermodella, l’attrice internazionale, la donna che ha attraversato diverse epoche con uno stile unico, impone però una sola regola, prima dell’intervista, concetto figlio – appunto – di quello stile: niente foto, nessun video, «ero al mare». Essere perfetta, per chi è stata perfetta sempre, è la regola. Inutile sottolineare che con quel vestito di seta impalpabile, una bellezza inappuntabile, pochi accessori e in sintonia, la perfezione era lì, su quel ponte in legno luccicante.

Il Croce del Sud è un gioiello a vela di 43 metri con interni di lusso e dodici persone di equipaggio che pensano a tutto. Lei e la proprietaria, Floriana Mentasti, erano al largo per qualche ora. La musa di Kubrick, di Marras, della Maison Dior e di pochi altri, è lì. «Qualcuno gradisce dell’acqua?».

La sua vita, oggi.

«Vivo a Marrakesh, è successo quasi tutto per caso, mia madre è stata molto felice lì, ho comprato una casa e sto bene, un angolo di paradiso. Qui a Porto Cervo sono con Floriana, amica da tantissimi anni. Suo marito Bruno e Karim hanno creato la Costa Smeralda, ero qui a quell’epoca e ci sono oggi. Non venivo dal Covid».

Un giornale italiano dopo l’ultimo Cannes l’ha definita icona, assegnandole un 10 in pagella.

«Io non realizzo queste cose, non arrivo a sentirmi una icona. Non so cosa vuol dire, per me le icone sono oggetti sacri. Io voglio lasciare una piccola traccia in questo mondo, buone energie, buoni sentimenti, nel mio mestiere dare tanto in senso positivo è importante. Mi sento un canale per trasmettere cose buone».

Chi era la ragazza che nel 1975 recitò con Kubrick in quel Barry Lindon che è leggenda del cinema?

«Ero molto insicura, non ero preparata al mondo, sono stata sempre in collegio. Mia nonna era molto conosciuta nel mondo della moda, ma non si parlava di moda a casa mia. I miei genitori conoscevano un ambiente unico, speciale, presto l’ho respirato anche io ma non ero pronta ad andare nel mondo, però volevo fare la mia vita. Mio padre è morto quando avevo 16 anni e a New York ho provato a essere indipendente. Moda o cinema? Eravamo liberi, creativi, New York, Parigi, Roma, il mondo era più piccolo, tutto si mischiava».

Jet set.

«Non vuol dire nulla. Lavoravo dalle 6 della mattina ma c’erano anche feste, gente affascinante, libertà di pensiero e creatività. Ci sono pochissime foto della nostra vita intima, infatti, perché non c’era voglia di apparire, non è come oggi dove tutto è… boom».

È in Sardegna, troppo ghiotta l’occasione di capire se una cittadina del mondo come lei conosca qualcosa di questa isola così affascinante.

«Siccome sono venuta qui all’inizio di questa zona meravigliosa, posso dire che il mare è il più bello del mondo, ma allora era un luogo raffinato. Ora è diverso, si è aperto al mondo, la gente è cambiata, è diversa la qualità delle persone, oggi non c’è più la privacy, è sempre tutto strapieno. Però ci sono ancora luoghi dove il tempo è sospeso».

Nel pianeta dell’immagine, della voglia di riflettori, lei ha scelto una sorta di riservatezza invalicabile seppure appaia. Fugacemente. Qual è il suo giudizio sull’attualità urlata?

«Mi piace apparire come decido io. Dico tantissimi no, più oggi che prima. Non ne ho più voglia, ho avuto il meglio del meglio e ora posso scegliere come stare al mondo. Mi fa piacere avere persone scelte vicino, con buona energia, ma poi scappo a casa e mi nascondo».

Cosa le piace del cinema, della tv, di quello che inevitabilmente rimbalza davanti ai suoi occhi?

«Tanto, tutto, sono curiosa, mi piace soffermarmi alla tv, c’è tanto da vedere, soprattutto arte e cultura, è importante essere curiosi, arricchirsi, studiare, nel mio caso soprattutto arte, cinema e cultura. Ho cominciato a creare, collane e orecchini, ho una vena creativa».

Qual è la sua giornata senza impegni? Dove si sveglia?

«A Marrakesh nuoto, subito appena sveglia, poi scrivo, faccio meditazione nel mio giardino. Cucino qualche volta anche se ho la cuoca, sono molto healthy però. Qui in Sardegna come mai ci sono tanti centenari?»

Merito della dieta.

«Ah».

Amori. Se chiude gli occhi cosa rivede, se si può dire… Sulla rete, fra tante, spicca una foto di lei e Clint Eastwood sfavillanti a Cannes…

«Tanti amori, ne ho avuti tanti. Non solo famosi. L’amore è ancora tutto nella vita, a volte ci si perde, ci si monta la testa per qualcuno da giovani… oggi potrei innamorarmi? Sì, ma non vedo nessuno. L’uomo poverino è stato menato dalle donne, un massacro, hanno un po’ paura di noi. Ne ho avuto di importanti, di amori, non solo i mariti».

I ricordi.

«Mi fanno compagnia, ma trovo terribile essere aggrappata al passato, sono positiva, voglio fare mille cose. Sono gli altri che vivono nel mio passato. Sì, è importante la nostra storia, ma c’è ancora tanto da scoprire. Non vivo nel passato, voglio essere nell’onda che mi trasporta. Coinvolta nel nuovo mondo, senza ignorare».

I luoghi del cuore.

«Italia, New York, Francia. Ho le radici in questi luoghi, mio padre è stato nella diplomazia, ho girato tanto e ho tanti luoghi del mio cuore, ogni posto è stata un’esperienza di vita».

Antonio Marras.

«Bellissime esperienze, amo stare con chi sento in osmosi. Io adoro Antonio da anni, abbiamo fatto happening bellissimi, l’ho conosciuto quando era da Kenzo a Parigi e con me è stato sempre magnifico. Lui è una persona meravigliosa, la sua installazione su Elisabeth Taylor con me è indimenticabile, è un creativo straordinario, pieno di idee, sa osare, pieno di energia, creatività, cultura».

Chiudiamo con un consiglio, magari a quelle ragazze che fanno soldi facili mostrando il corpo sui social.

«Io non so perché tutto sia diventato esposizione. Non lo capisco, non c’è qualità ma soprattutto quantità, è tutto immediato, non ci si preoccupa di costruire qualcosa di valore, di stabile, tutto questo porta a una mancanza totale di cultura, di informazione. Crescono persone vuote. Senza spiritualità. Avrei potuto finire come tante, invece ho avuto voglia di scoprire, non solo di avere. Grazie anche alla mia famiglia. Severa, aristocratica. Il mio consiglio? Nella vita ci vuole disciplina».

