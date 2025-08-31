Mariposa de Cardu, una ribalta nel verde 

Terza edizione per il Festival Teatro di terra. Dal 4 settembre fino al 2 ottobre, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu, a Quartucciu (località Su Idanu), si trasformerà in un palcoscenico nel verde, con la direzione artistica di Rita Atzeri e l’organizzazione de Il Crogiuolo e di Animus Teatro di Selargius. Nell’ottica di un pianeta da salvare, un territorio da tutelare, una natura da preservare e un comportamento da migliorare.

Primo appuntamento giovedì alle 20.30 con lo spettacolo Kalinka, il circo come non lo avete mai visto, di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, produzione Compagnia Nando e Maila Ets.

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino.

Il 5 settembre doppio appuntamento, alle 18.30 incontro con l’autore: Maurizio Onnis presenterà in dialogo con Giovanni Secci il suo ultimo libro “Il candidato”, anteprima Festival letterario Mondo Eco.

Alle 20 Sandro Loporto, vicino di casa di Luisa e Stefano Atzeri, cui è dedicato il progetto Mariposa de Cardu, omaggia gli amici d’infanzia con alcuni pezzi del suo repertorio canoro. “A is bixinus cun sentidu” è il titolo dato a questo incontro.

