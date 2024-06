Mariotti, una disfatta. Lucchi pensa al ritiro 

Quasi una debacle. Nicola Lucchi, leader dei Civici, e Gavino Mariotti, guida del centrodestra, sono i primi sconfitti della competizione che li ha visti quasi sopraffatti dall'affermazione di Giuseppe Mascia e del Campo Largo. In particolare il primo, inchiodato al 25% con un progetto che nel 2019 aveva superato il 50%, non nasconde la delusione. «Non so cosa non abbia funzionato- afferma- La nostra coalizione ha fatto tanto per questa città». Ed è il vincitore 5 anni fa, e sindaco uscente Nanni Campus, a cercare una spiegazione: «Era molto difficile competere con forze partitiche così strutturate. Abbiamo comunque la coscienza a posto». Ed è lo stesso Campus ad augurarsi che il Campo Largo riesca a governare la città facendo dimenticare la travagliata consiliatura di Nicola Sanna, azzoppata dai contrasti interni con il Pd. E a proposito di sconforto Lucchi, intervistato nella sua sede elettorale della Club House, medita forse il ritiro. «Faccio politica per spirito di servizio. Vedremo se andare avanti».

Gavino Mariotti ha ottenuto il 16,14%, 35% il meno rispetto al neosindaco. E qui l’avvilimento è tale che rifiuta ogni intervista e rilascia solo una dichiarazione scritta: “Prendo atto dei risultati, ancorché parziali, che comunque testimoniano un dato di fatto: la coalizione di centro destra, sardista, civica e autonomista, che ho avuto l'onore di guidare, non ha incontrato il favore degli elettori”. Ma la corsa del rettore è stata in salita fin dall’inizio appena ricevuta la notizia di essere tra gli indagati per associazione mafiosa e segreta nell’inchiesta Monte Nuovo della Dda. Una spada di Damocle che, forse, ha compromesso una competizione già complessa, visto che a Sassari il centrodestra non vince dal 2000 e, negli ultimi anni, non ha ottenuto risultati di rilievo.

Una sconfitta indolore invece per Mariano Brianda e Giuseppe Palopoli che commentano a caldo i risultati dello spoglio elettorale che li ha visti finire in fondo alla classifica dei candidati sindaco. «Ma io- ironizza il secondo- mi definisco già il cenerentolo di questa consultazione». Rispetto ai numeri dei big del voto la distanza dei due outsider è abissale, ferma alla percentuale tra il 5,15% per Brianda, fondatore della Costituente, e il 2,6% dell'imprenditore, leader di Sassari Svegliati. Poche migliaia di voti quindi, ma nessuno dei due vede l'esito della consultazione come un fallimento. «Non avevamo nulla da perdere- dichiara l'ex magistrato, guida delle liste Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari-. È stato un esperimento sociale e siamo soddisfatti». O una scommessa, soprattutto nel caso di Palopoli che, nella consiliatura uscente, era nello schieramento civico da cui si è però allontanato nel giro di breve tempo. Intanto Brianda, con la vittoria dell’esponente del Campo Largo, può tirare un sospiro di sollievo perché nessuno potrà accusarlo, avendo sottratto una parte di voti del centrosinistra, di averne compromesso il successo. Intanto si ragiona sul futuro e, se Brianda, continuerà con la Costituente, Palopoli sembra intenzionato a concludere qui la sua esperienza politica, che si è distinta per l’impegno nel risolvere i problemi quotidiani dei cittadini: «Non credo che farò di nuovo il consigliere comunale. A riparare le buche ci pensi ora qualcun altro».

