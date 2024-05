Mariotti in lacrime: «Ho il cuore a pezzi ma non mi ritiro»  

«Con il cuore a pezzi proverò a portare avanti la candidatura». È un Gavino Mariotti scosso, che in più occasioni non riesce a trattenere le lacrime, quello visto ieri in piazzale Segni, nella conferenza stampa convocata «d’urgenza» per reagire alle accuse piovutegli addosso mercoledì sera. Accuse, nel bel mezzo della campagna elettorale per le comunali dell’8 e 9 giugno dove concorre come candidato sindaco per il centrodestra, che collocano tra i nove indagati per associazione mafiosa e segreta a chiusura dell’inchiesta Monte Nuovo della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari.

La difesa

«Specifico – dichiara davanti alla platea dei sodali dei partiti e dei sostenitori – che non ho ancora ricevuto la documentazione. Quello che so l’ho appreso dalla stampa e dalle telefonate dei giornalisti». E sono addebiti pesanti, formulati dal pm Emanuele Secci, in cui il rettore dell’ateneo turritano viene individuato tra i promotori e gli organizzatori di un sodalizio di stampo mafioso, operativo in tutta l’Isola, che avrebbe compiuto illeciti come il peculato, l’abuso d’ufficio, la corruzione di pubblici ufficiali e reati legati agli stupefacenti approfittando della forza di intimidazione dovuta al legame associativo. «Nella mia vita – nega però il Magnifico, affiancato dal legale Luigi Esposito – non ho mai approfittato di nessuna posizione e mai ho voluto raggiungere un obiettivo a tutti i costi». Il discorso devia verso la meta più vicina: «Credetemi, mi sono candidato a sindaco per il bene della mia città e non certo perché la figura del rettore mi abbia dato poche soddisfazioni». Si interrompe, piange, fa un riferimento alla madre che «se lo viene a sapere muore il giorno dopo». L’applauso dei presenti lo riporta a una competizione che si fa in salita e richiede decisioni immediate.

La decisione

«Ho consultato i vertici dei partiti e delle liste civiche che mi sostengono, anche i vertici romani, e gli amici, per una questione di correttezza e coerenza e perché, a questo punto non sapevo come comportarmi. Tutti mi hanno impedito di dare le dimissioni». La commozione lo investe ancora ed è l’addetto stampa a concludere l’incontro assicurando che si andrà avanti come prima. Di nuovo battiti di mani, abbracci e incitamenti da parte di un parterre politico che fa quadrato attorno al suo alfiere nel momento più difficile a tre settimane dal voto. E poco più tardi, in separata sede, il rettore ritorna sull’argomento. «La battaglia politica non può fermarsi», chiarisce, «per una cosa che io sono certo di chiarire confidando totalmente nella magistratura».

Lucchi e Mascia

Sul dilemma della destra gli altri componenti dello scacchiere politico sassarese preferiscono tenersi a distanza o far finta di nulla. Nicola Lucchi, leader dei Civici, già vincitori delle comunali nel 2019, e che ieri si sono presentati in piazza Fiume, pronuncia un’opinione in linea con la sua professione di avvocato. «Non conosco gli atti e non posso certo dare giudizi. Voglio soltanto esprimere la massima solidarietà a Gavino Mariotti». Nessuno approfitterà quindi del contesto critico vissuto dal rettore. «È una situazione complessa e difficile ma non ci riguarda. Noi andiamo avanti per la nostra strada». Nel Campo Largo, ieri in “convention” al Teatro Verdi con il candidato a Giuseppe Mascia, sulla questione regna il silenzio.

