«Ho il cuore a pezzi, ma non mi ritiro». Ieri mattina Gavino Mariotti, rettore e candidato sindaco per il centrodestra, ha comunicato – visibilmente turbato e non trattenendo le lacrime – la decisione di non lasciare la corsa per le amministrative della sua città, dopo aver saputo di essere indagato per mafia nell'inchiesta Monte Nuovo. Nel frattempo emergono altri dettagli sull’indagine della Dda.

a pagina 5