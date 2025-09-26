VaiOnline
Ospite in città
27 settembre 2025 alle 00:22

Mario Tozzi promuove l’Einstein 

Una frase fa capire come la strada imboccata dall’Isola sia quella giusta, ovvero quella grintosa corsa all’osservatorio di onde gravitazionali chiamato Einstein Telescope. «Quanto più gli uomini progrediscono nella loro comprensione del mondo fisico, tanto meglio è per tutti», premette Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e noto divulgatore, l’ospite più atteso della Notte europea dei ricercatori, evento organizzato a Nuoro da Sardegna Ricerche e Europe Direct. «Per voi le ricadute saranno notevoli. A mio avviso, più che guidare lo sviluppo la grande infrastruttura lo deve assecondare». Ha conquistato gli studenti, giunti numerosi ieri mattina al Ten. Prima la conferenza “Sapiens e altre sciagure”, poi in serata spazio a un nuovo incontro (“Sapiens sull’orlo di una crisi di nervi”). Il divulgatore scientifico ha voluto ribadire l’importanza di Einstein Telescope per il futuro della Sardegna. Lula ma non solo. La miniera di Sos Enattos è solo il faro di un progetto ampio e ambizioso. «L’infrastruttura non basta. Ci vuole una costruzione articolata che tenga conto della complessità del territorio, delle sue aree marginali. Un po’ come le realtà dell’Appennino. Qui la risorsa naturale è maggiore, punterei soprattutto su quella».

