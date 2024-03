Mario Sotgiu passa il testimone a Donatella Putzolu 

Cambio al vertice per il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu che raggruppa quasi 35 mila abitanti. Dopo 28 anni lascia la presidenza lo storico fondatore Mario Sotgiu che passa la mano a Donatella Putzolu.

«Ho deciso di dare le dimissioni – dice Sotgiu – perché dopo 28 anni ho pensato che era tempo di lasciare il campo ad altre persone. Sono orgoglioso di avere fondato questo Comitato e di tutte le battaglie che negli anni abbiamo fatto e vinto». Tutto era nato, «da me e da un gruppo di cittadini di Sa Forada quando ancora il quartiere era in espansione. Poi la costituzione ufficiale è stata nel 2014».

Sono stati 28 anni fatti di una serie di vertenze portate davanti alle varie amministrazioni che si sono succedute. «Come – ricorda Sotgiu – l’illuminazione in via Portogallo, ancora bloccata da una vertenza tra Comune e Enel. Raccogliemmo le firme e facemmo una petizione e alla fine la questione si risolse». E ancora «i vari problemi di viabilità e ambientali. Nostro grande successo fu quello di ottenere la realizzazione dell’area cani in via Monsignor Angioni».

Senza dimenticare però le criticità che rimangono ferme: «Servizi mancanti in diverse zone dei quartieri come i bagni ecologici dentro il Parco Europa; l’ area cani, proposta tante volte sempre nel Parco Europa. Sono certo che il Comitato lavorerà ancora per raggiungere questi traguardi».

Proprio la mancanza di servizi igienici è uno dei problemi più annosi che aveva portato anche a una raccolta di firme. I frequentatori dell’area verde in via Germania devono tornare a casa quando hanno necessità di andare al bagno. Senza dimenticare il bus a Pardinixeddu, «dove ancora gli studenti sono costretti ad andare a piedi lungo la statale per raggiungere le proprie scuole», dice ancora l’ormai ex presidente. «A dicembre scorso abbiamo partecipato a un sopralluogo con i tecnici del Comune e il Ctm, la soluzione potrebbe essere un servizio a chiamata con il prolungamento della linea 41. Speriamo si risolva presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA