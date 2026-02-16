Mario Pes, raccontaci la nostra vecchia Cagliari 

Chissà chi era quel fusto al Lido in posa con tre amici per la macchina fotografica di Mario Pes. Ante 1928 , dice la didascalia della foto che da domani ammireremo allo Spazio Search (ospite di Palazzo Bacaredda) nel largo Carlo Felice. Altro non sappiamo, ma c’è da stare certi che da qui al 4 aprile partirà una caccia ai riconoscimenti dei nostri nonni o bisnonni. Andate a rispolverare gli album di famiglia e rinfrescata la memoria, sarà un fantastico gioco vedere come ciò che era ricordo privato ora grazie alla mostra “Mario Pes. La Sardegna fra tradizione e modernità” sia diventato storia.

In porto

Si tratta della tappa finale di un cammino (“Mario Pes in progress”) che l’editrice Ilisso ha tracciato con una prima mostra nel suo spazio nuorese di via Brofferio, con un prezioso volume e una serie di incontri pubblici. Adesso siamo al rientro in porto, quell’approdo che il fotografo immortalò in tanti scatti fra cui il varo del piroscafo Deffenu nel 1929. Sono 200 le opere in esposizione (molte in grande formato) realizzate in tutta l’Isola, ma è la città d’adozione dell’artista (Pes nacque nel 1887 a Sassari che lascerà nel 1890) ad essere al centro della narrazione espositiva. Ed ecco le saline, i quartieri urbani e periferici, i luoghi del lavoro, le architetture, i volti e le atmosfere sospese tra acqua e terra. Ne emerge un’immagine lontana da ogni intento celebrativo, capace invece di restituire tensioni sociali, fragilità e vitalità di una comunità in bilico tra modernizzazione e vecchio secolo.

Docufilm

L’allestimento è curato da Antonello Cuccu e punta a valorizzare la forza delle immagini e il coinvolgimento del pubblico. Sono previste visite guidate, laboratori didattici e momenti di approfondimento. Spicca la possibilità di guardare il docufilm “Mario Pes. Bianco sopra tutto”, scritto e diretto da Enrico Pinna (montaggio di Andrea Mura), che ripercorre la vicenda umana e professionale del fotografo, soffermandosi sulla sua indipendenza di pensiero, sull’antifascismo e sul valore civile della sua opera.

L’Unione Sarda

Tanto per capirci. Mario Pes morì a Cagliari nel 1963 e L’Unione Sarda affidò il ricordo alla penna di Francesco Alziator, indimenticabile intellettuale cagliaritano: «Mario Pes, il fotografo della Sardegna», scrisse «autentico poeta dell’obbiettivo» che «per coloro che erano giovani intorno agli anni Trenta rappresentò uno dei nomi più popolari del tempo». Parola di un conservatore come Alziator, che rendeva omaggio a un socialista costretto dal fascismo a lasciare il posto alle Ferrovie e a trasformare in professione la passione giovanile. Con uno studio in viale Regina Margherita (distrutto dalle bombe del 1943), aperto insieme al fratello, lavorò su commissioni private e – paradossalmente – anche pubbliche, documentando le grandi opere del regime che lo aveva escluso dagli apparati statali.

