«Mario Pani, uomo dai valori autentici» 

Una bussola per poter costruire una nuova proposta politica. Questo l’intento dell’associazione Nino Carrus e della Fondazione Enrico Berlinguer, che hanno organizzato un incontro per ricordare la figura di Mario Pani, scomparso lo scorso gennaio, leader regionale del Pci ed ex parlamentare. Per farlo sono arrivati da tutte le parti dell’isola: ex dirigenti di partito, ex sindaci, ex parlamentari, amministratori comunali, consiglieri regionali e tante altre figure importanti, che hanno ricordato e ricostruito quei momenti di grande rilevanza politica che hanno caratterizzato i primi anni Ottanta, quando Mario Pani da segretario regionale del Partito comunista accompagnò Enrico Berlinguer nella visita che fece in Sardegna. La grande sala dell’ex mercato civico ha ospitato un dibattito intenso, coordinato dalla giornalista Carmina Conte, dove sono emersi ricordi raccontati dai protagonisti: tra loro, Tore Cherchi, Giorgio Macciotta, Ombretta Dessì, Francesco Marcheschi e tanti altri. «Mario Pani - ha detto Cherchi, presidente della fondazione Enrico Berlinguer - era il segretario della vittoria del 1984, che ci portò al governo della Regione». Così Mario Pinna, ex assessore regionale e dirigente Pci: «Con Mario Pani riuscivamo a unire la gente e far superare i contrasti nelle varie sezioni». Rosanna Carboni, presidente dell’associazione Nino Carrus: «Ricordare Mario Pani, significa fissare nella memoria i suoi valori più autentici: attaccamento alla propria terra, rispetto del prossimo, amore per il dialogo, impegno a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, educazione alla partecipazione democratica».