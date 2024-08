Mario Medde, e ora vi racconto 

Quando i ricordi superano i confini del privato, diventano memoria valida per un’intera comunità, che si riconosce in un tesoro di valori, tradizioni e sensazioni. È ciò che crea senso di appartenenza a una realtà che, per quanto piccola, ha radici profonde, senza le quali non c'è patria, non c'è identità. Mario Medde, segretario generale della Cisl della Sardegna dal 1999 al 2013 e ora presidente della Società impresa Innovazione apprendimento lavoro, approfondisce il tema dell’importanza delle origini nella sua raccolta di racconti “Imago mundi. Di carne, d'acqua e di pietra”, edito da Taphros, in cui apre lo scrigno dei ricordi legati a Norbello, luogo di nascita e di residenza, per rivitalizzare la memoria di un piccolo centro che, come molti altri, sta vivendo una crisi profonda.

Per il territorio

È un’esortazione delicata nei toni e piacevole nei contenuti, ma altrettanto ferma nel messaggio: “È urgente rilanciare il nostro territorio”, spiega l'autore, “in particolare i piccoli centri, che sono l'aspetto caratteristico della Sardegna. Riportarli alla vita è un atto dovuto in nome dell’amore della propria identità”. Il lavoro che non c’è, il calo demografico, i vincoli urbanistici sono le cause di un declino che diventa sempre più grave. “È triste e doloroso vedere tanti paesi chiusi nel silenzio dello spopolamento e dell'inattività”, spiega ancora Medde. “Fino a qualche decennio fa, quelle stesse case che ora sono circondate da transenne, segno dell'abbandono cui sono state destinate, erano piene di vita, di storie. Una vivacità che dà energia alla nostra identità, senza la quale perdiamo il senso del nostro essere”. I protagonisti dei racconti sono attinti da quella realtà da recuperare. Le persone in carne ed ossa non sono più importanti degli elementi fondanti della nostra terra: l'acqua e la pietra. “In Sardegna tutto è fatto con le pietre, forse la loro durata ci consente di specchiarci nell’eternità”.

E così troviamo voci umane: una donna che parla alle api e le dirige come se fossero un esercito; il parroco, che da punto di riferimento della comunità diventa vessillo di libertà, reinventandosi cappellano dei crocieristi; l’artista, ormai anziano ma ancora ispirato e affascinante nella sua creatività, che riflette sulla finitezza dell'uomo e sull’inesorabile scorrere del tempo. Ci sono poi le fontane, “quasi un reticolo, come le vene del nostro corpo”, che sono madri tutte le volte in cui donano il sostentamento primario al paese, ma che vengono dimenticate e sepolte, quando il loro uso ormai è superato.

Case

E ci sono le case: quella della “cavadenti”, di Massidda e dei Soggiu, che hanno assistito a tante vicende e custodiscono la verità dei fatti, spesso distorti per cattiveria o approssimazione. “Tutti”, si legge, “persone e cose, hanno una loro storia, un racconto che va oltre il tempo di vita, ma che ha una sua più lunga durata e una sorta di eternità, se diventa memoria e progetto, e lega passato, presente e futuro”. I racconti sono scritti in italiano, ma spesso sono impreziositi da innesti in sardo, nella variante di Norbello: in alcuni casi sono brevi inserti o titoli, in altri sono il testo a fronte di interi passi, “perché la lingua delle origini, quella che ho imparato prima dell’italiano”, spiega ancora Medde, “è la lingua più vicina alla memoria: è la lingua più poetica”. Il libro è corredato da un glossario, in cui è riportata la traduzione di tutti i termini in sardo. “A beneficio di chi parla un'altra variante, ma anche di quei giovani che vorranno avvicinarsi a una lingua che conoscono troppo poco”. La memoria e il recupero delle tradizioni passa anche attraverso il racconto, dunque. Il tempo che invece scorre nel silenzio e nell’oblio è “un consumo di identità”, conclude Medde, che confida nel recupero del “genius loci, lo spirito del luogo, un insieme identitario, di cui noi e il nostro vissuto è parte, e dove nessuno in vita si sente anonimo, ma parte di tutto”.



