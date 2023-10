Mario Giordano è “Fuori dal coro” 

Oggi, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato alla gestione degli sbarchi con un viaggio da Nord a Sud per raccontare le situazioni di illegalità e di pericolo che possono scaturire dall’immigrazione incontrollata. Nel corso della serata, un approfondimento sul caro prezzi che riguarda molti generi di prima necessità e un focus sulle novità alimentari che potrebbero presto giungere sulle nostre tavole, come ad esempio il pesce stampato in 3D in Austria.