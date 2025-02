Mario Floris: «La Sardegna ha perso un amico sincero e appassionato che avrebbe meritato più attenzione» 

«La Sardegna ha perso un amico». Mario Floris, 87 anni, per due volte presidente della Regione, è commosso. Anche perché Floris, Mariolino per gli Amici con la A maiuscola, quelli che dal 1974 al 2019 hanno scritto il suo nome sulle schede elettorali facendone – a prescindere dalla tradizione politica familiare – tra i leader scudocrociati più influenti nell’Isola, Karim, il Principe, lo ha conosciuto bene. Cossighiano fedele nei secoli, anche dopo la Dc, con l’UdR e l’Uds, osserva: «Peccato non sia riuscito a chiudere il cerchio del Masterplan, assurdo che non gli sia stata data neppure una risposta. Il suo sogno, purtroppo irrealizzato, era fare della Sardegna un’ineguagliabile meta del turismo internazionale».

Quando e come nasce il vostro rapporto?

«Negli Anni Ottanta, quando non ero ancora presidente della Regione. Vedevo in lui un imprenditore serio e vedevo anche che questa serenità gli veniva riconosciuta dalla gente. Diciamo che tutti, in Sardegna, si fidavano di lui».

Perché, secondo lei?

«Aveva idee imprenditoriali all’avanguardia e si poneva obiettivi che lui sosteneva di poter rispettare. Era solito dire: io devo investire, ma ho bisogno di capire quanto devo spendere e verificare la bontà dell’investimento».

Il Master Plan, dopo il sogno del 1990, quando lei diventò presidente, subì un rallentamento.

«Dieci anni dopo, quando fui rieletto, provai a chiudere l’accordo per fare in modo che la Costa Smeralda potesse crescere ancora, secondo le linee guida del Principe, anche sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente. Quando la Costa Smeralda fu costruita si muovevano 20-25 mila operai specializzati».

Solo?

«Chiudemmo anche un accordo per la continuità territoriale. L’Alisarda, che nel frattempo era diventata Meridiana, si candidava a un ruolo cruciale nel trasporto da e per l’Isola, ma non solo».

Come è finita con il Master Plan?

«Malissimo. Tant’è che l’Aga Khan ultimamente aveva lasciato la Sardegna».

Si diceva che Karim fosse per certi versi un precursore dei tempi.

«Voleva, tra le altre cose, portare Disneyland nel Sulcis. E attirare gli americani nell’Isola con voli diretti da Cagliari e Olbia».

Non era soltanto una voce?

«Pensate, se ci fosse riuscito, come sarebbe cambiato il Sulcis dal punto di vista economico».

Da quanto tempo non vi sentivate?

«Da parecchio».

Quando andò via, lei lo nominò ambasciatore del turismo in Sardegna.

«Il riconoscimento minimo per un uomo che ha amato l’Isola come pochi».

E la Sardegna, folklore a parte, l’ha amato?

«Ripeto, l’ha sempre considerato un uomo onesto. Ma, di sicuro, non sempre, soprattutto la politica, ne ha assecondato la grande visione strategica».

