Mario Floris, indagini sulla tragedia 

I tecnici dello Spresal sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Mario Floris. L’imprenditore di 74 anni di Tortolì è morto in conseguenza del violento impatto con la benna dell’escavatore. Le ipotesi al vaglio sono diverse e il magistrato titolare dell’inchiesta, Valentina Vitolo, ha delegato il Servizio dell’Asl, che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, a ricostruire l’episodio. Intanto, all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei è stata allestita la camera ardente che verrà chiusa nel pomeriggio di oggi, prima dei funerali fissati per le 18 nella chiesa di Sant’Andrea, a Tortolì. La tragedia si è consumata intorno alle 18 di lunedì nella cava di Monte Tarè, in agro di Ilbono, al confine con il territorio di Loceri. Qui l’impresa estrae granito rosso, selezionato per la frantumazione e la macinazione utili alla produzione di inerti.

Gli interrogativi sono ancora tanti, soprattutto legati alla sicurezza del mezzo, il cui braccio meccanico avrebbe ceduto all’improvviso. Quel che è certo è che pochi minuti dopo le 18, alla centrale del 118 di Sassari è arrivata la richiesta d’intervento da parte di uno dei figli e di un nipote che si trovavano in cava. Sul posto sono state inviate due ambulanze e l’elicottero dell’Areus che, però, ha fatto rientro alla base di Olbia mentre era in volo per l’Ogliastra: il medico aveva già constatato il decesso. Nella cava di Tarè hanno operato, in supporto allo staff dello Spresal, anche i carabinieri della compagnia di Lanusei e i vigili del fuoco di Tortolì. (ro. se.)

