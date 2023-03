Mario Firinu ha spento 103 candeline 

La comunità di Villagrande ha festeggiato ieri i 103 anni di Mario Firinu. Nato a Busachi in una famiglia di dodici figli, faceva l'agricoltore. A vent'anni fu richiamato sotto le armi e combattè la seconda guerra mondiale.

Fu catturato dagli inglesi e deportato in un campo di prigionia sino al 1945. Dopo la guerra ritornò in Sardegna e nel 1947 fu assunto dalla società elettrica sarda che lo mandò a lavorare a Villagrande per la costruzione del bacino dell’Alto Flumendosa. In quegli anni, Mario Firinu conobbe Zelinda Demurtas che sposò nel 1949. In pensione dagli anni settanta, il centenario, dopo la morte della moglie, vive ancora a Villagrande con i suoi nipoti. «Il segreto della longevità – dice il centenario - sta in tre cose: un bicchiere di vino ai pasti, una birra al pomeriggio e una mela al giorno per togliere il medico di torno».

