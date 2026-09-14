Mario Faticoni e il teatro sardo «che difendeva anche i poveri» 

Attore, scrittore e giornalista, spegne domani 89 candeline Mario Faticoni, tra i fondatori del Centro Universitario Teatrale, della Cooperativa Teatro di Sardegna (oggi Teatro Stabile di Sardegna) e del Crogiuolo, indiscutibilmente uno dei protagonisti della cultura isolana degli ultimi 60 anni.

Mario Faticoni, come è iniziata questa lunga storia d’amore con il teatro?

«Sono figlio di un’isola, con tutte le conseguenze di questa appartenenza. Un’isola per le merci, per le persone e per le idee. Quindi le prime fonti di informazioni per noi erano i giornali, dai quali ritagliavamo gli articoli e le interviste a registi e attori. “Faremo carriera” era il nostro tormentone, volevamo tutto quello che avevano loro: il successo, gli applausi, le donne. Era una cosa diffusa, in quegli anni. Leggevamo i classici francesi, fondammo il Teatro Cantina e portammo “Omobono e gli incendiari” di Max Frish nel 1969. Era un momento di rottura rispetto al teatro sardo, perché noi non ci accontentavamo di fare ospitalità alle compagnie continentali; noi producevamo, rivendicando un ruolo da protagonisti culturali. Nel ‘70, fondammo il Centro Universitario Teatrale».

Nel mentre, faceva un altro lavoro…

«Ho sempre dovuto vivere su un doppio binario. All’epoca facevo il rappresentante farmaceutico, poi sono passato a fare l’insegnante di Arte Scenica al Conservatorio di Cagliari. Ma mi sono laureato in Giurisprudenza, ricordo che all’università presi un 24 con Francesco Cossiga… era un giovane assistente, allora».

Nel 2015 esce una biografia dal titolo “Un delitto fatto bene”.

«Quello che è successo al teatro, in Sardegna, è un delitto ben fatto. La Regione mi ha riconosciuto un premio per l’impegno nel mondo del teatro, ma a me sembra diminutivo rispetto alla folla di gente che fa teatro in Sardegna. E il teatro andava onorato sempre, anche quando veniva etichettato come politico… ma il teatro è sempre politico, perché fa uscire la gente da casa e uscire di casa è un atto politico, come lo sono strusciare i corpi e bere una birra, ascoltare un disco. Il teatro viene prima di tutto, è la cerimonia perché venga la pioggia o perché nasca un bambino. Sì, in Sardegna non c’è stato solo un teatro della voce, ma anche dei contenuti. Si difendevano i poveri, con il teatro».

E così arriviamo al Teatro di Sardegna…

«“Quelli dalle labbra bianche” di Francesco Masala fu un esempio delle produzioni di allora. Un testo ancora attuale che critica tutte le guerre, e che ancora oggi messo in scena avrebbe una potenza notevole. Facemmo poi “Su connottu”, un testo sulla rivolta popolare del 1868 contro l’editto delle chiudende e, l’anno dopo, a firma di Gianfranco Mazzoni, portammo sul palco “Parliamo di miniera”».

Arriviamo al ‘78.

«Fu la fine di un ciclo. Avevo tenuto la presidenza per anni, ma mi sentivo usurato. Attorno a me c’era il gioco piccolo dei nostri anni fatto di invidie, e dentro di me il bambino innocente che credo di avere sempre avuto ha cominciato a strillare. Fu la struggente nascita del Crogiuolo, e con lui del Teatro dell’Arco. L’intenzione era imitare Streheler e soprattutto Grassi, che andava nei paesi vicini, caricava le persone su un camion e le portava a vedere Brecht: fu una rivoluzione e noi ne fummo investiti».

Che rivoluzione era?

«Mirava a chiarire tramite il teatro come stanno le cose nella società: nel sistema che hanno costruito l'essere umano è un'eccezione, perciò chi si dimostra umano ne paga lo scotto».

Lei però ha cercato di invertirla, questa rotta.

«Feci un progetto speciale per Pinter. “La serra” fu inserito all’interno di un progetto con conferenze e proiezioni di film. E il Crogiuolo balzò all’attenzione nazionale».

Oggi cosa manca al teatro sardo?

«Una legge specifica dello spettacolo: il teatro è stato riconosciuto ma non ha avuto quegli strumenti che gli consentissero di spiccare il volo. Goffredo Fofi ebbe a dire che il teatro in Sardegna non esisteva, e questo è un paradosso, perché significa che noi all'esterno non siamo visti».

Quella definizione di Fofi in Sardegna l'abbiamo superata, o c’è altro che ce lo impedisce?

«Io sono ingenuo: il capitalismo ce lo impedisce. Manca la piena consapevolezza che il nostro sia un lavoro fondamentale per il bene della società, perché il teatro sa ancora sfuggire ai controlli, perché un attore che sale sul palcoscenico dice quello che vuole».

Tutta la sua vita e i suoi studi artistici sono contenuti in un sito liberamente fruibile e gratuito. Perché?

«Uno spazio liberamente accessibile e fruibile è anche politico. Ed è il frutto del lavoro di anni, a partire da un archivio personale piuttosto ingombrante. Con l'aiuto di Simona Loddo abbiamo digitalizzato tutto questo materiale per renderlo fruibile alle giovani e nuove generazioni: ho sempre creduto nel passaggio di testimone, e questa non è solo la mia storia, è la storia di 50 anni di teatro e di tutta la città di Cagliari, con i suoi tanti protagonisti».

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