“Mario Cervo ‘24” Una grande festa della musica sarda  

Nel ricordo dello speaker Tommy Rossi, coordinatore dell’evento, scomparso meno di un mese fa, stasera la cerimonia di chiusura dell’edizione 2024 del “Premio discografico Mario Cervo”. Un traguardo importante, il decimo compleanno dell’Archivio, casa degli artisti sardi, che porterà sul palco le cinque migliori produzioni del 2023 selezionate, ancora una volta, da una giuria attenta e qualificata. Nel parchetto dedicato al discografico olbiese, con inizio alle 21, tutto è pronto per assistere a una serata di musica nuova, alla scoperta del talento degli artisti isolani. A partire dalla giovane Daniela Pes, la pluripremiata musicista tempiese (dal Parodi al Tenco) che ha fatto breccia nel panorama musicale nazionale ed internazionale, mix esclusivo di tradizione ed elettronica. Vince con l’album “Spira” (Tanca Records), prodotto dall’altrettanto ispirato Jacopo Incani, Iosonouncane. Al Cervo si aggiudica un premio la fusione di dub, jazz, hip hop ed elettronica di Nanni Gaias, poliedrico artista di Berchidda autore di “Quattro” ( prodotto dall’etichetta Tǔk Music di Paolo Fresu) e l’inconfondibile sound gotico di Valerio Marras, alias Sarram che incontra la Grecia in “Pathei Màthos” (Subsound Records). Sul podio ben due produzioni S’ardmusic, Stefania Secci Rosa con il bell’esordio da solista “Sola”, album co-prodotto con Michele Palmas, e Matteo Leone con le suggestioni tabarchine di “Raixe”.

Il maestro

Come ogni anno l’Archivio Mario Cervo ha, poi, espresso la sua scelta su un disco presente nella raccolta e individuato il premio al Disco Storico; l’edizione 2024 rende onore a un decano della musica sarda, il maestro di launeddas Luigi Lai per il lavoro “Luigi Lai”, contenuto nel cofanetto dal titolo “Sardegna, ieri…domani”, 1986. Il virtuoso, noto, oltre che per la sue incisioni e collaborazioni internazionali, anche in veste di insegnante e divulgatore della tecnica, il 14 Febbraio dell’anno scorso ha ricevuto la Laurea honoris causa in Discipline della musica e del teatro presso l'Università di Bologna, prima volta in Italia per un musicista di tradizione orale.

Il progetto

«Siamo molto contenti che il Premio, in questi dieci anni sia cresciuto e sia apprezzato da tutti gli artisti sardi», commenta con emozione Velia Cervo. «La serata è fortemente dedicata a Tommy Rossi, nostro storico collaboratore, che ha lavorato fino all’ultimo per la riuscita di questo Premio e che abbiamo portato a termine raccogliendo il suo motto, non mollare mai».

