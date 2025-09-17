Mario Bitti nuovo presidente del Lions club Valverde 

Mario Bitti è il nuovo presidente del Lions club Nuoro Valverde al posto dell’uscente Myriam Siotto.

La cerimonia con il passaggio della campana si è svolta nell’hotel Sandalia ed è stata occasione per fare il bilancio dell’attività svolta e programmare quella futura. Bitti ha annunciato che lavorerà all’insegna della continuità, portando avanti le attività legate al premio per meriti scolastici, alle borse di studio, alla casa di accoglienza Lions di Cagliari per pazienti oncologici e i loro familiari, all’impegno nelle scuole su prevenzione e salute.

Bitti sarà affiancato da Sabina Contu (segretaria), Ione Piras (tesoriera) e Luisella Caria (cerimoniere).

