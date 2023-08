Mario Biondi, una doppietta sarda  

Che voce! E se si parla di qualità canore, si parla inevitabilmente di Mario Biondi che questo fine settimana sarà protagonista della scena proprio in Sardegna. Due gli appuntamenti: domani a Cagliari e domenica a Mogoro per una doppietta firmata Culturefestival, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Sardinia Pro Arte, dietro la direzione artistica del violinista e compositore Simone Pittau. A Cagliari il cantautore catanese si esibirà alle 21 negli spazi della Fiera della Sardegna, mentre a Mogoro l’appuntamento è alle 21 al Teatro Comunale.

Dal vivo

Durante i due concerti sardi Mario Biondi eseguirà alcuni tra i suoi brani più noti e proporrà anche, in anteprima, alcune canzoni che saranno contenute nel nuovo album in uscita in autunno.

La band

Ad accompagnarlo sul palco sarà la sua ormai storica band composta da sei elementi: Massimo Greco (al piano e alle tastiere), Massimo Laganà (al basso e contrabbasso), Federico Gucciardo (alla batteria), Davide Florio (alle percussioni, alla chitarra e al flauto) Fabio Buonarota alla tromba e Fabiano Pretrullo al sax. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà l’inconfondibile voce di Biondi al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capisaldi del nuovo disco.

L’artista

Ascoltando per la prima volta in radio il successo “This is what you are” nel 2006, in moltissimi si erano immaginati un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece Mario Biondi era siciliano, nativo di Catania, città che da sempre ha un rapporto speciale con la musica italiana, e aveva allora 35 anni. A trarre in inganno fu la sua straordinaria voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di concerti, che ha reso inevitabili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes ma soprattutto Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. Da allora ad oggi sono passati diversi anni, la fama e il successo si sono moltiplicati. Vale ricordare ora i suoi ultimissimi lavori. Il 15 gennaio 2021 uscì “Cantaloupe Island”. Una reinterpretazione del classico di Herbie Hancock, singolo che anticipò l’imminente pubblicazione del nuovo disco. Un classico a cui si aggiunse l’impronta disco del produttore brasiliano DJ Meme, conosciuto da Biondi a Rio De Janeiro durante le registrazioni dell’album “Brasil”. Il 29 gennaio 2021 viene pubblicato “Dare”, disco con cui Mario festeggiò i suoi 50 anni tra atmosfere degli esordi e nuovi suoni sempre all’insegna della qualità. (red. spet.)

