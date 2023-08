Marinosci, sanità, radio ed elicotteri 

Appassionato di aeronautica, astronomia, informatica, elettronica, musica. È la Rondine d'oro Giovanni Marinosci, lombardo sposato a Nuoro, fondatore di due aziende sarde importanti: SardiniaFly per voli nturistici in elicottero e il Cedian, centro diagnostico che oggi conta 26 dipendenti. «Il Cedian potrebbe sviluppare sei volte di più il lavoro che fa, ma non c'è budget - dice -. Abbiamo acquistato una nuova Tac che funziona anche per il cuore, e una seconda risonanza completamente aperta. Abbiamo un laboratorio di oculistica avanzato. Vogliamo aprire due ambulatori chirurgici e stiamo per inaugurare una sede da dedicare alla medicina per il lavoro».

Marinosci ha acquistato la vecchia sede della Banca d'Italia: «L'idea è aprire un museo della radio, e ci sono, pronte da allestire, oltre mille radio. A queste abbiamo aggiunto 400 strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Vorrei inserire anche una mostra permanente dei quadri del mio amico Giuseppe Bosich. Volevamo fare una mostra a Milano per far conoscere le sue opere, ma poi si era ammalato. Voglio tenere la parola data». Per il restauro delle radio e degli strumenti ha fondato Officina artigiana 1927 (anno di insediamento della Banca d'Italia in quella sede e Nuoro diventò provincia). L'immobile sarà l'unico in Provincia ad avere il diretto controllo del ministero dei Beni culturali.