Marino: «Non lascio, investitori benvenuti» 

Olbia. L’Olbia si presenta a una settimana dal via dell’ottavo campionato di Serie C consecutivo.

Nella serata presentata da Matteo Pianezzi all’ex Scolastico, davanti a un buon pubblico e alla Curva Mare bella carica, ha rotto gli indugi Leandro Greco col suo staff: il vice Oscar Muratori, il match analyst Marco Giustini, i preparatori atletici Carlo Giua ed Emanuele Bandinu, l’allenatore dei portieri Fabrizio Martellotta e il fisioterapista Antonio Calanda. «Per me è un grande orgoglio e un’opportunità iniziare questo percorso: stiamo cercando di lavorare per realizzare qualcosa che possa rappresentare tutti voi», ha detto il tecnico rivolto al pubblico. Mentre un reparto dopo l’altro la squadra si svelava: i portieri Rinaldi e Van der Want, i difensori Bellodi, Arboleda, Fabbri, Mordini, Montebugnoli, Motolese, Palomba e Zallu, il centrocampo con La Rosa, Belloni, Biancu, Dessena, Incerti, Zanchetta, Cavuoti e Caggiu e gli attaccanti Nanni, Corti, Contini, Scapin e Boganini con tanto di stampelle (sospetta lesione del crociato).

Infine Ragatzu, premiato da Alessandro Marino come capo cannoniere dello scorso campionato. «Un riconoscimento individuale ma anche collettivo, per il risultato raggiunto da tutta la squadra», sottolinea il presidente dell’Olbia. Che, raggiunto dal diesse Tomaso Tatti, chiude smentendo le voci di una possibile cessione del club: «Non scapperò dal progetto di fare crescere l’Olbia: gli investitori che vogliono dare una mano sono benvenuti».

