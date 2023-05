«Marino non lascia l’Olbia» 

«Dico la verità: mi hanno sorpreso perché mai durante la stagione ha dato segnali in tal senso, di voler cedere la mano insomma. Al contrario, si è dimostrato molto attento e determinato nel voler conquistare la salvezza. Penso però che possa aver accumulato un po’ di sconforto per le contestazioni subite, che quando i risultati non arrivano ci stanno ma dovrebbero sempre essere costruttive: forse si è sentito ferito a livello personale, come se in 7 anni non avesse fatto nulla. Ma non è che se non vende, l’Olbia muore».

Olbia. Il rompete le righe è scattato 2 settimane fa ma all’Olbia già si lavora alla prossima stagione, ottava consecutiva in Serie C. Prime mosse: l’iscrizione al campionato (entro il 20 giugno) e l’organizzazione del ritiro, che si farà a Buddusò. Ma, soprattutto, la scelta dell’allenatore dopo l’addio di Roberto Occhiuzzi. Secondo una programmazione seria che presuppone un futuro certo, a dispetto dell’apertura alla cessione di Alessandro Marino. «Che non vuol dire disimpegno da parte sua, come del resto ha garantito lo stesso presidente: la sua presenza è sempre forte e lucida e la gestione aziendale va avanti, e io ho il mandato di portare avanti colloqui e trattative per costruire la prossima Olbia, come da 4 anni a questa parte», dice il direttore sportivo Tomaso Tatti.

Olbia. Il rompete le righe è scattato 2 settimane fa ma all’Olbia già si lavora alla prossima stagione, ottava consecutiva in Serie C. Prime mosse: l’iscrizione al campionato (entro il 20 giugno) e l’organizzazione del ritiro, che si farà a Buddusò. Ma, soprattutto, la scelta dell’allenatore dopo l’addio di Roberto Occhiuzzi. Secondo una programmazione seria che presuppone un futuro certo, a dispetto dell’apertura alla cessione di Alessandro Marino. «Che non vuol dire disimpegno da parte sua, come del resto ha garantito lo stesso presidente: la sua presenza è sempre forte e lucida e la gestione aziendale va avanti, e io ho il mandato di portare avanti colloqui e trattative per costruire la prossima Olbia, come da 4 anni a questa parte», dice il direttore sportivo Tomaso Tatti.

E le parole di Marino?

«Dico la verità: mi hanno sorpreso perché mai durante la stagione ha dato segnali in tal senso, di voler cedere la mano insomma. Al contrario, si è dimostrato molto attento e determinato nel voler conquistare la salvezza. Penso però che possa aver accumulato un po’ di sconforto per le contestazioni subite, che quando i risultati non arrivano ci stanno ma dovrebbero sempre essere costruttive: forse si è sentito ferito a livello personale, come se in 7 anni non avesse fatto nulla. Ma non è che se non vende, l’Olbia muore».

State lavorando per il futuro: chi sarà l’allenatore?

«A oggi non ci sono nomi, ma se dovessi tracciare un profilo vorremmo un tecnico che ci facesse vedere un bel calcio che porti i risultati: negli ultimi anni si è vista una squadra che giocava anche un ottimo calcio e sotto questo aspetto vorremmo avere continuità. Un allenatore di ultima generazione, insomma, che potrebbe essere giovane e ambizioso ma anche d’esperienza, che abbia però fame e voglia. Che sia cioè funzionale al progetto Olbia: il modulo tattico alla fine lascia il tempo che trova».

Perché Occhiuzzi non è stato confermato?

«Perché Roberto, col quale ci siamo lasciati benissimo, peraltro, voleva aspettare qualcosa di importante, mentre per me non c’è nulla di più importante dell’Olbia».

Che squadra sarà?

«Posto che la priorità è la scelta dell’allenatore, che avrà un peso sul mercato, partiamo da un’ottima base, con molti contratti pluriennali, mentre con alcuni dei giocatori in scadenza, penso ai grandi come Emerson, La Rosa e Van der Want, ci sono stati contatti per incontrarci più avanti per il rinnovo. Quanto ai prestiti, le relazioni col Cagliari sono sempre molto forti: ci sono giocatori che ci interessano, ma ne parleremo in maniera approfondita quando il loro campionato sarà concluso».

Obiettivi?

«Possiamo fare bene, ma l’Olbia in Lega Pro è una risorsa per tutto il territorio, per cui il primo step sarà mantenere la categoria. Quella dalla quale ripartiamo è tuttavia una buona ossatura: ai playoff non avremmo sfigurato, e sono convinto che quest’anno avremmo fatto più strada dell’anno scorso. Auspico un ambiente più fiducioso verso la società e la squadra, per remare tutti insieme nella stessa direzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata