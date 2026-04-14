Marino, il concerto per i pazienti immobilizzati a letto 

Le note di “No potho reposare” e “Nanneddu meu” risuonano tra i corridoi dell’Unità spinale dell’ospedale Marino, mentre alcune operatrici accennano i passi del ballo sardo e i pazienti accompagnano cantando. Per qualche ora, in un reparto abituato alla fatica quotidiana, la musica diventa cura.

Dopo quelle di Ozieri e Alghero, nuova tappa ieri del progetto “Voci e strumenti di solidarietà – Musica in corsia” promosso dalla fondazione Maria Carta in collaborazione con la Asl di Cagliari e con le voci di Maria Giovanna Cherchi e Beppe Dettori e del duo Fantafolk.«Queste iniziative sono fondamentali perché rappresentano un momento di socializzazione», spiega Federico Aime, responsabile del reparto. «All’Unità spinale organizziamo anche attività come teatro, musica e sport per favorire il rientro nella società».

Un reparto speciale, dove ogni anno vengono seguiti mediamente tra i 50 e i 54 pazienti. «Qui le cure non sono solo cliniche, ma rivolte alla persona», sottolinea Aldo Atzori, direttore generale della Asl di Cagliari. «Chi entra affronta un percorso difficile, ma trova strumenti per riprendere la vita».Tra i pazienti c’è Michele, 21 anni, ricoverato da gennaio al Marino dopo una grave caduta. «Ascoltare la musica dal vivo è un modo per spronarci», racconta. «Momenti così aiutano a continuare a combattere per la nostra autonomia».«La musica porta una carezza nei luoghi in cui c’è bisogno», spiega Leonardo Marras presidente della fondazione. «Cerchiamo di portare qualche momento di serenità, questo è il nostro modo di stare vicino al mondo della sanità». «Cantare qui significa essere investiti di una grande responsabilità», racconta Maria Giovanna Cherchi. «Questa è una casa speciale, dove si stringono mani e si porta vicinanza attraverso la nostra tradizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA