Marino Bartoletti chiude gli incontri in scena a Bono 

Oggi al festival di letteratura sportiva Mens Sana, organizzato dal Comune di Bono con Lìberos, arriva Marino Bartoletti. Il giornalista Marino Bartoletti porterà a Bono i suoi libri e la lunga esperienza come autore e conduttore di programmi televisivi di successo come “Il processo del lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Quelli che il calcio”. È stato direttore del Guerin Sportivo e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle figure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica. In particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.

A Mens Sana Bartoletti parlerà dei suoi libri pluripremiati “La cena degli dei” (premio Selezione Bancarella, Invictus, Libri d’Ulisse e Samadi), “Il ritorno degli dei” (premio Bancarella Sport e Città di Castello), “La discesa degli dei” (premio Kerasion e Terre d’Agavi) e “La partita degli dei”, tutti editi da Gallucci, con Pierluigi Rubattu. Appuntamento alle 19 al Cinema Rex.

Domani, invece, l’autore incontrerà invece i bambini delle scuole elementari di Bono, affiancato da Andrea Pau.

