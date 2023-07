Marini d’oro nel fioretto ma è lite Ucraina-Russia 

MILANO. L'Italia dice 7 ai Mondiali di scherma a Milano, e la settima medaglia a Milano 2023 degli azzurri è di quelle pesanti: Tommaso Marini,dopo l'argento del 2022, ha conquistato il suo primo oro iridato, battendo in finale lo statunitense Nick Itkin per 15-13. E il fioretto si conferma l'arma preferita per gli azzurri, dopo il trionfo nel torneo femminile con la tripletta di Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto.

Il caso del giorno, però, riguarda il primo assalto tra una atleta ucraina e una russa dallo scoppio della guerra. La sfida tra Olga Kharlan e Anna Smirnova nei trentaduesimi di finale della sciabola si porta dietro una scia di critiche che va ben oltre il risultato sportivo e che potrebbe avere anche effetti a lungo raggio. Kharlan dopo essersi imposta per 15-7, non ha stretto la mano che Smirnova le ha teso, esponendo la sciabola (come era permesso nel protocollo Covid). A quel punto è scattata la protesta della Smirnova, che è rimasta per 45 minuti immobile in pedana, andandosene solo dopo un colloquio con un delegato Fie. Al centro c'è il regolamento della stessa federazione internazionale, che obbliga gli atleti al saluto al termine della gara. Sembrava tutto finito, tanto che il tabellone indicava già la sfida tra la Kharlan e la bulgara Ilieva. Poi la squalifica, che potrebbe costare l’esclusione all'intera squadra ucraina. Non è mancato anche lo sfogo del compagno di Kharlan, l’azzurro Luigi Samele: «Oggi mi vergogno di far parte di questo sistema».

