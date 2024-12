Marini aggredita  sulle scale di casa C’è un fermato 

Valeria Marini aggredita sulle scale di casa, nel pieno centro di Roma.Secondo quanto ha raccontato, è successo verso le 23 di giovedì: la soubrette stava rientrando a casa ma non appena ha aperto il portone ha sentito dei rumori. Ha visto qualcuno scendere di corsa le scale, quasi finendole addosso: lei, terrorizzata, ha iniziato a urlare, scappando. È riuscita a uscire dal portone e, nella piazza, ha chiesto aiuto alla municipale.

Gli agenti hanno raggiunto il portone e hanno visto uscire un giovane con un cappellino che ha iniziato a insultarli in portoghese. L’uomo è stato portato in Questura.Successivamente l’attrice ha deciso di sporgere denuncia, gli agenti hanno scoperto che le lampadine erano state rotte, le scale danneggiate e il sistema di allarme parzialmente manomesso: «Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata – racconta oggi l’attrice, 57 anni-. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi».

RIPRODUZIONE RISERVATA