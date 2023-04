Marinai d’Italia, volontari in servizio 

Una volta marinaio, marinaio per sempre. Lo slogan prende ispirazione da una frase d Joseph Conrad, e racchiude in sé lo spirito d’appartenenza dell’Anmi, l’Associazione Nazionale marinai d’Italia. Il gruppo di Tortolì – Arbatax, intitolato al caduto tortoliese Giuseppe Pili, è nato nel maggio 2017 e risulta l’unico presente in tutta la provincia di Nuoro, nonché del tratto costiero compreso tra i porti di Olbia e Cagliari. «I soci fondatori erano trentotto, oggi siamo ventuno, perlopiù pensionati. Siamo alla ricerca di nuovi soci, se ci fosse ancora la leva militare obbligatoria sarebbe più facile avvicinare i giovani», spiega Giuseppino Caria, 70 anni, Presidente dell’Anmi. L’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, è la libera unione di coloro che sono appartenuti o appartengono, alla Marina Militare. «In questi anni siamo riusciti a realizzare una lapide commemorativa dedicata ai Caduti in mare, collocata ad Arbatax in piazza Colombo – continua Caria. Abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare con il Comune di Tortolì come volontari, ci occupiamo di vigilanza sulle spiagge, gestiamo il Punto Blu informativo, scortiamo la processione di Stella Maris, tutti gli anni organizziamo qualcosa per la Giornata Nazionale del mare». Fra i progetti quello di aprire un museo dedicato al mare. «Oggi, per me e per tutti noi, indossare ancora la divisa significa ricordare gli anni passati, tornare al primo giorno di arruolamento. Mio bisnonno, mio nonno e mio padre erano pescatori: sono nato e cresciuto con l’amico mare», conclude Giuseppino Caria.

